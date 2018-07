Um lisboeta com historial de problemas psiquiátricos deixou à UNICEF 1,5 milhões de euros em testamento. Os juízes validaram o testamento, mas ainda há possibilidade de recurso.

A irmã do homem de 53 anos, que se suicidou, pediu ao tribunal para reverter a decisão. Segundo o Diário de Notícias, a mulher alega que o irmão estava num período de paranóia que o incapacitava de exprimir livremente a sua vontade.

Fernando morreu no dia 8 de Junho de 2015. Um mês antes, celebrou o testamento na presença de dois psiquiatras. Os especialistas garantem que o homem estava na posse plena das suas capacidades. A herança de cerca de 1,5 milhões de euros em imóveis foi destinada ao Comité Português para a UNICEF.

Pouco antes da morte e através de software que permitia agendar um e-mail, Fernando enviou uma mensagem à instituição, na qual anunciava o seu suicídio, com o local e dia descritos. Escreveu também que desejava que a UNICEF organizasse o seu funeral, que pagou antecipadamente, e que a herança chegasse intacta "às crianças que desesperadamente necessitam" dela. Se houvesse impedimento ou rejeição, a herança iria para a Cáritas. O e-mail chegou à UNICEF já Fernando estava morto, e a instituição aceitou a herança.

Margarida Cordeiro, responsável pela angariação de fundos da instituição, recordou ao DN ter-se encontrado com Fernando antes da sua morte. "Falei com ele como acontece com outras pessoas que pretendem deixar bens à UNICEF", disse . E acrescentou: "Se houvesse descendentes ou ascendentes não o aceitaríamos", explicou Margarida Cordeiro. Neste caso, não havia nem filhos nem pais.

A irmã de Fernando avançou em tribunal pedindo a nulidade do testamento, devido à doença mental do irmão. Recordou os internamentos do doente e juntou um parecer de autópsia psicológica elaborado por um psiquiatra. Na opinião dela, estas razões servem para concluir que "o autor do testamento estava incapaz para atestar".

O Comité Português da UNICEF contestou, defendendo que o falecido "sempre se apresentou lúcido e capaz, manifestando a sua vontade de forma livre e esclarecida, e que o testamento foi feito na presença de dois médicos psiquiatras que atestaram a sanidade mental do testador".

Neste ano, no dia 7 de Junho, o Tribunal da Relação de Lisboa validou o testamento. A decisão aponta que era necessário provar que a herança foi deixada quando Fernando vivia num estado demencial. Em consequência de dois psiquiatras terem atestado o testamento, "naquele momento, o testador encontrava-se lúcido e capaz". No acórdão lê-se: "o cuidado em se fazer acompanhar por médicos da especialidade que atendessem a sua capacidade naquele acto, manifesta a vontade uma pessoa não só inteligente, como lúcida e esclarecida".

Os juízes desembargadores, autores deste acórdão, argumentam que a alegação "de que o testador sofria de perturbações psíquicas, não basta só por si só. A existência de incapacidade não é incompatível com a coexistência de intervalos lúcidos". Por estas razões o recurso foi classificado como insustentável. Mesmo assim, a família pode voltar a recorrer até Outubro.