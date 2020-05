Famalicão anuncia que apenas um dos sete casos de covid-19 se mantém positivo

O Famalicão anunciou que apenas um dos sete casos positivos de covid-19 no clube se mantém ainda positivo. Depois de no fim de semana passado terem sido detetados sete casos - quatro deles de futebolistas da equipa principal -, novos testes foram realizados ontem e, "dos novos resultados obtidos, apenas um caso se mantém positivo".





"Informamos também que, dos 7 casos inicialmente positivos, 6 apresentavam carga viral muito baixa, com deteção da sequência de um único gene dos três que são habitualmente pesquisados para identificação do vírus", acrescentou o Famalicão em comunicado.O Famalicão acrescenta ainda que abdica de jogar no seu estádio no resto da temporada: "Em respeito pelo parecer técnico da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no seu ponto 13 – as competições devem ser realizadas no menor número possível de estádios – vimos informar que nos disponibilizamos, em nome do bem coletivo e sacrificando o interesse individual, a abdicar de jogar no nosso estádio."

Leia o comunicado na íntegra:

Na sequência do plano de retoma, o F.C. Famalicão SAD realizou no passado fim-de-semana testes de rastreio da COVID-19 a todo o plantel, equipa técnica e restante staff, através da pesquisa de SARS-CoV-2 com zaragatoa nasofaríngea.

Deste rastreio, foram obtidos 7 resultados positivos, 4 deles de atletas do plantel principal.

Já esta terça-feira, foram realizados novos testes de pesquisa de SARS-CoV-2 mediante o mesmo método, para nova análise dos casos positivos. Dos novos resultados obtidos, apenas um caso se mantém positivo. Informamos também que, dos 7 casos inicialmente positivos, 6 apresentavam carga viral muito baixa, com deteção da sequência de um único gene dos três que são habitualmente pesquisados para identificação do vírus.

Os atletas, elementos do staff e seus familiares encontram-se neste momento como sempre se encontraram, assintomáticos e clinicamente bem.

O Departamento Médico mantém, naturalmente, um acompanhamento e monitorização diários, com todo o apoio necessário a ser assegurado em permanência pela estrutura do Clube.

Ainda em linha com o plano de retoma, todo o plantel, equipa técnica e restante staff será submetido a novo teste de rastreio na próxima sexta-feira, que incluirá pesquisa de SARS-CoV-2 com zaragatoa nasofaríngea e também testes serológicos ou de imunidade.

Em respeito pelo parecer técnico da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no seu ponto 13 – as competições devem ser realizadas no menor número possível de estádios – vimos informar que nos disponibilizamos, em nome do bem coletivo e sacrificando o interesse individual, a abdicar de jogar no nosso estádio.

Este é o momento de estarmos unidos e empenhados por igual em que a Primeira Liga seja reatada e possa chegar ao fim, mas tal deverá ocorrer cumprindo escrupulosamente todas as condições exigidas, em defesa da competição, dos clubes e dos seus profissionais.

Como clube estamos sempre comprometidos com a transparência e garantimos que este continuará a ser o nosso caminho.

Por fim, deixamos uma mensagem de confiança no futuro e votos sinceros de que, não só os nossos sócios e adeptos, como todos os que gostam de futebol em Portugal se encontrem bem de saúde e possam superar esta adversidade que a todos afeta.