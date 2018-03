Comissão Técnica Independente revela que dos sete pedidos de reforços de meios feitos pela Autoridade Nacional da Protecção Civil apenas dois foram aceites - e um deles não o foi na totalidade.

A Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de Outubro na região Centro acredita que o "pré-posicionamento [do combate às chamas] ficou muito aquém das necessidades", tendo em conta as condições meteorológicas previstas para os dias 14 e seguintes daquele mês. De acordo com o relatório da CTI entregue esta terça-feira no Parlamento, dos sete pedidos de reforços de meios feitos pela Autoridade Nacional da Protecção Civil apenas dois foram aceites - e um deles não o foi na totalidade. Já depois dos fogos, houve maior disponibilidade para reforçar os dispositivos.



Para o período de 1 a 15 de Outubro, foram pedidas 105 equipas de combate aos incêndios, num reforço do dispositivo para da fase Delta, mas só 50 foram autorizadas. Mais tarde, foi aprovado pelo Ministério da Administração Interna para o período de 10 a 31 de Outubro o reforço de 164 equipas, acréscimo de 70 horas de voo para aviões anfíbios médios, prolongamento de locação de oitos helicópteros médios.



Ainda assim, não foram aprovadas a locação de quatro aviões anfíbios médios de 13 a 31 de Outubro, a proposta de reforço de 40 operacionais para a Força Especial de Bombeiros e a proposta de reforço de 200 horas de voo suplementares para duas parelhas de aviões anfíbios médios.



"Depois do período em análise [14 e 16 de Outubro]", lê-se no documento, "já foi autorizada a locação de 15 helicópteros ligeiros, com início a 17 de Outubro". "Para a fase ECHO, de 1 a 15 de Novembro, foi, contudo, autorizado o prolongamento do dispositivo terrestre, bem como o prolongamento da locação de seis aviões anfíbios médios, dois aviões anfíbios pesados, 10 helicópteros médios e 11 ligeiros", acrescentou a comissão. O relatório recorda que "estes meios estiveram disponíveis durante o mês de Novembro, não tendo havido igual disponibilidade para antecipar esta tipologia para o período de 14 a 16 de Outubro".



E não foi por falta de aviso que os meios de combate aos incêndios foram apanhados desprevenidos. "As condições previstas e verificadas para os dias 14 de Outubro e seguintes eram de risco muito elevado ou extremo, como de resto, e à data, foi amplamente noticiado pela maioria dos órgãos de comunica social", sublinham os investigadores. "As previsões difundidas bem como os briefings realizados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera com o Comando Nacional de Operações de Socorro não deixaram de dar nota das condições previstas para aquele perídio, alavancadas pela passagem do furacão Ophelia e que influenciaram as condições meteorológicas de parte significativa de todo o território nacional", acrescenta a CTI.



Para a comissão, "este era sem dúvida um momento para um EAE [estado de alerta especial] nível vermelho, pelo que toda a ênfase deveria ser colocada nas variáveis associadas à probabilidade de ocorrência de incêndios florestais os quais teriam todas as condições para se desenvolverem com um comportamento extremo". Na opinião dos investigadores, devia ter-se lançado "na antena pública um aviso com algum detalhe, eventualmente pelos responsáveis ao mais alto nível da ANCP ou até pela respectiva tutela", ou seja, o Ministério da Administração Interna.



"Houve uma vulgarização da determinação dos estados de alerta"

A Comissão Técnica Independente considera ser essencial que o processo de comunicação dos avisos meteorológicos do IPMA e os alertas da Protecção Civil deve ser "reavaliado". "Da audição dos Senhores Comandantes foi praticamente unânime que em 2017 houve uma vulgarização da determinação dos estados de alerta no período posterior ao incêndio de Pedrógão Grande resultando na sua desvalorização", constatou a CTI. Os investigadores não duvidam que a informação flua entre os organismos, mas destes para a população "não existe tanta certeza que os avisos e demais informações cumpram o seu principal objectivo".



As falhas do ataque inicial às chamas

"Nunca assisti nada assim", "tempestade de fogo", "mar de fogo", "mega incêndios". Segundo a CTI, estas foram algumas das expressões usadas pelos comandantes dos bombeiros durante as audições e demonstram "a excepcionalidade do 15 de Outubro, maximizada pelas cerca de cinco centenas de ignições que ocorreram num dia de estado de alerta especial de nível vermelho".



A força das chamas e o facto de alguns locais ofereceram condições à rápida propagação de incêndios levou a que o conceito de "ataque inicial" (ATI) não tivesse os resultados pretendidos. "O conceito de ATI caracteriza-se como uma intervenção organizada e integrada, sustentada por um despacho inicial até dois minutos depois de confirmada a localização dos incêndios, mobilizando meios aéreos [se disponíveis] e organizada em triangulação dos meios terrestres de combate a incêndios florestais", explica a comissão. A CTI explica que a directiva operacional nacional determina "o accionamento de um único meio aéreo em ataque inicial", mas que nem isso aconteceu, na maioria dos casos, "atendendo à descontinuidade de meios" e à "não aprovação" dos reforços pedidos.



Das diferentes fitas de tempo dos principais incêndios, dizem os investigadores, conclui-se "que o ATI ficou desde muito cedo seriamente comprometido, apelando de forma objectiva à mobilização de mais meios para reforços dos diferentes teatros de operações, apelos que não foi possível serem correspondidos".



"Com indicações desta natureza, com condições meteorológicas que se agravaram ao longo do dia, era previsível desde muito cedo que a probabilidade dos diferentes incêndios serem resolvidos em ATI seria muito diminuta", explica a comissão. No entanto, adiantam os investigadores, "seria a única possibilidade de resolução, face à expectável incapacidade [por comportamento do fogo) de supressão em ataque ampliado, pelo que tudo deveria ter sido feito para o permanente reforço em ATI como única possibilidade de resolução dos diferentes prolemas que durante o dia se vieram a constatar".



Um deles foi a aplicação no terreno do "ataque ampliado" (ATA), que deve entrar em acção se o incêndio não for dado como dominado ou em resolução nos primeiros noventa minutos ou caso a observação do Comando das Operações de Socorro assim o determine. "Da análise efectuada, das audições registadas e das visitais aos locais, permite-nos concluir que os grandes incêndios de 15 de Outubro, fizeram ‘corridas’ enormes, alinhados de Sul para Norte, entrando em muitos concelhos com quilómetros de largura de frente, colocando em causa toda a doutrina instituída, ou seja, o conceito de ATA não se aplicava porque casos houve em que os concelhos estavam literalmente todos a arder", como em Oliveira do Hospital, explicaram os investigadores.



"També, por isso é oportuno revisitar o sistema de gestão de operações, dando-lhe a dinâmica necessária para ser adaptado a situações de excepção, como, não temos dúvidas, foram os momentos vividos nos incêndios de 15 de Outubro", conclui a CTI.



Os fogos de 15 e 16 de Outubro atingiram 27 concelhos da região Centro, fizeram 45 mortos e cerca de 70 feridos. Os incêndios destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.