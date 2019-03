Existem 437 pedidos de espermatozoides e 295 pedidos de óvulos em lista de espera para procriação medicamente assistida, devido à falta de dadores.

Mais de 700 casais portugueses estão à espera de dadores de óvulos ou espermatozoides. De acordo com dados do Banco Público de Gâmetas, citados pelo Jornal de Notícias, existem 437 pedidos de espermatozoides e 295 pedidos de óvulos em lista de espera para procriação medicamente assistida, devido à falta de dadores.

De acordo com o serviço disponibilizado pelo Serviço Nacional de Saúde, responsável pelo recrutamento e seleção de dadores de óvulos e espermatozoides, o tempo médio de espera para o tratamento com as células sexuais femininas situa-se nos 33 meses, enquanto no caso das masculinas são 21 meses – o maior tempo registado até hoje. Tal justifica-se com a procura, com os pedidos de gâmetas masculinos a triplicarem nos últimos quatro meses, enquanto as doações estão a diminuir.

Ao todo, foram apenas registados quatro dadores efetivos de espermatozoides 32 dadoras de óvulos, com 79 gâmetas registados nos últimos três anos. Um acórdão do Tribunal Constitucional datado de abril do ano passado levou ao fim do anonimato de dadores de gâmetas e afetou principalmente o público masculino, como relatou a Associação Portuguesa de Fertilidade (APF) ao jornal. "Houve logo uma retração. Os homens são mais receosos, mas desistir de uma doação tem um impacto brutal, é o fim do projeto de vida de alguém", refere a presidente, Cláudia Vieira.