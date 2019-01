Bárbara Teixeira está precária há onze anos. Nesse espaço temporal, a investigadora tem-se candidatado a bolsas, ora por projetos financiados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ora de doutoramento e pós-doutoramento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

É uma inconstância laboral que deveria ter sido resolvida durante o ano passado. Era essa a promessa do Governo quando lançou, em Maio de 2017, o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP). Mas tal não se concretizou – e este não é problema único: bolseiros e investigadores relatam outros problemas, desde a ausência de notificações ao fim de 365 dias ou a abertura de bolsas para lugares considerados "não permanentes" pelos institutos.



Eis o quadro, cinco dias depois do fim do primeiro prazo prometido pelo Governo. Os relatos foram feitos à SÁBADO por investigadores e bolseiros de dois organismos, o IPMA e a Universidade do Algarve:

Bárbara, que tem feito "investigação em qualidade, processamento, conservação e valorização dos produtos da pesca e aquacultura", até foi um dos 126 precários do IPMA que viram o seu processo homologado logo a 9 de Abril (há 271 dias), o que na prática significa que, pelas regras do próprio PREVPAP, já devia ter sido integrada. A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que tutela este instituto prometeu a 4 de Outubro que o processo ficaria concluído até ao final do ano.Porque não ficou? O Ministério do Mar (MM) explica àque o conselho diretivo do IPMA iniciou, "ainda em 2018 o procedimento para os concursos dos técnicos superiores e investigadores". O que falta, confirma esta fonte oficial, é um "despacho favorável do Orçamento/Ministério das Finanças para a necessária cabimentação da despesa". Mário Centeno e o seu ministério têm estado no caminho dos precários do IPMA.

A SÁBADO aguarda por um comentário das Finanças.



IPMA com o processo mais atrasado

Mas junto dos precários do IPMA o argumento financeiro não é já suficiente – e apontam diretamente o dedo à direção deste organismo. "Não deveria ser necessário haver o PREVPAP para os trabalhadores serem integrados. Parece que usam o facto de não terem o dinheiro todo para não colocarem nenhum", afirma Bárbara Teixeira.

"Na minha opinião, este processo não avança porque não há vontade dos dirigentes dos Institutos, Universidades, Escolas, etc. de ver os seus trabalhadores precários serem integrados", completa Luís Oliveira. "Na perspetiva dos dirigentes máximos integrar estes trabalhadores é apenas mais despesa. Ao mesmo tempo, o Governo permite que isso aconteça", conclui o bolseiro que está há dois anos no IPMA, viu a sua candidatura recusada e, depois disso, voltou a ser contratado com nova bolsa (ver caso abaixo).



Entre os organismos tutelados por Ana Paula Vitorino, o IPMA é, de facto, o que tem mais trabalhadores para integrar nos quadros (126 no total): são apenas dois na Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; outros dois na Direção Geral da Política do Mar; quatro na Docapesca; e nove na Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo. E é também aquele onde o processo está mais embrulhado. Nos três primeiros, "foram autorizados/lançados os respetivos concursos em 2018", diz a mesma fonte do MM à SÁBADO. Quanto à APDL, os processos "apenas foram recebidos na última semana de dezembro" e o concurso foi autorizado já na corrente semana.



No caso do IPMA, abriram ao final da manhã desta sexta-feira, 4, anúncios para integração de 14 precários homologados (cinco vagas de assistentes técnicos e nove para assistentes operacionais). "De notar que continuam 112 precários sem concurso, sem qualquer perspetiva de prazo de abertura, pois as homologações ocorreram em julho de 2017 e, passado este tempo todo, só abriram 14. Quando irão abrir os restantes? Ninguém nos responde", lamenta a bolseira Patrícia Oliveira.

Na Internet, existe uma petição de apoio aos precários do instituto.

Questionada sobre o valor necessário para colocar nos quadros estes precários e quando avançarão os concursos, fonte oficial do organismo respondeu, por email, que "o IPMA está a analisar em coordenação com a tutela soluções para a viabilização do resto do programa referente aos técnicos superiores e investigadores". Sobre o prazo e o valor, nada concreto.



Um ano de espera no Algarve

Só que o IPMA não é exemplo único. Os precários da Universidade do Algarve assinalam neste sábado, 5, um ano desde que a Comissão Avaliação Bipartida (CAB) avaliou e deu, segundo relatam as investigadoras Isa Mestre e Sandra Boto, deliberação favorável a 52 processos.

Doze meses passados, 18 desses casos ainda não receberam sequer notificação oficial sobre a decisão da comissão. Numa reunião, o reitor Paulo Águas informou-os, contudo, que foram validados mas que ele próprio pediu "a reapreciação" de cada caso, continuam as investigadoras.



"Portanto, neste momento, na Universidade do Algarve, há 18 trabalhadores que souberam, pelo reitor, terem obtido parecer favorável à sua vinculação que ainda não receberam homologação, uma vez que o Reitor solicitou ao MCTES a reapreciação dos seus processos", explica à SÁBADO Sandra Boto, que está nessa situação.



A SÁBADO solicitou no final de tarde de quinta-feira, 3, um comentário ao reitor, através da assessora de imprensa da universidade. Aguarda resposta. E o Ministério da Ciência e Ensino Superior não responde às solicitações de esclarecimento enviadas pela SÁBADO desde inícios de Dezembro do ano passado.



Meia centena de queixas na Provedora

A Provedora de Justiça confirmou também à SÁBADO ter aberto já "mais de cinquenta processos na sequência de queixas do PREVPAP" de "diferentes serviços da administração direta e indireta do Estado e da administração autárquica". E precisou que "há processos que dizem respeito a mais de um queixoso", o que significa que terão sido mais de meia centena as queixas ali apresentadas. Só do IPMA são 10 as queixas registadas.



Destes processos, alguns foram arquivados mas foram também "resolvidos casos concretos, designadamente relacionados com atrasos na apreciação de requerimentos e atrasos na abertura de procedimentos de concurso. Estamos a apreciar queixas relacionadas com o não reconhecimento da natureza permanente das funções exercidas e queixas apresentadas por trabalhadores que não foram abrangidos pelo âmbito temporal do PREVPAP."



Desnecessário no PREVPAP mas com nova bolsa

Luís Oliveira reportou exatamente uma destas situações à Provedora de Justiça. Este bolseiro, há quase dois anos no IPMA, recebeu um parecer desfavorável da Comissão Avaliação Bipartida (CAB). Motivo? "O Presidente do Instituto alega que as funções que desempenho não são de caráter permanente, sem que em algum momento se baseie em algum facto legal para essas alegações", conta.

E a recusa na aprovação do seu processo foi a razão alegada pela direção do instituto, a 26 de fevereiro, para negar a renovação da sua bolsa, que terminava em março. Apenas outro colega, entre os 20 bolseiros que estão a trabalhar no projeto SNMB (Sistema de Monitorização de Moluscos Bivalves), viu também nessa data a sua candidatura não ser aprovada. Mas essa decisão foi, entretanto, revertida. Só o processo de Luís Oliveira se mantém com a nota desfavorável.

Mas o bolseiro reportou o que entende ser outra irregularidade:



"Precisamente no mesmo dia é aberto um concurso de bolsa para o preenchimento de duas vagas, para as funções que vinham até então a ser desempenhadas pelos dois trabalhadores", relata agora à SÁBADO por email.

"Os dois trabalhadores concorrem a essa bolsa e ficam com as vagas. Continuam, ao dia de hoje, a desempenhar as mesmas funções que desempenhavam quando assinaram o primeiro contrato, as mesmas funções que o Conselho Diretivo alegou não serem de necessidade permanente."

O IPMA mantém, contudo, que esta bolsa não responde a uma necessidade permanente e que termina já em junho deste ano.