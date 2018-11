Jaime Alberto Simões de Almeida Marta Soares, de 53 anos, residia em Luanda. As causas da sua morte ainda estão a ser apuradas, mas poderá ter sido doença súbita.

O filho mais velho de Jaime Marta Soares, antigo presidente da Assembleia-Geral do Sporting e presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, faleceu em Luanda. O empresário Jaime Alberto Simões de Almeida Marta Soares, de 53 anos, residia na capital angolana.



Ainda não são conhecidas as causas de morte, mas poderá tratar-se de doença súbita.



Aguarda-se agora a transladação do corpo para Portugal.