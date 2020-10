Faculdade de Direito exige 9.945€ a professor para cumprir ordem de tribunal

A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL) pediu 9.945 euros a um professor da casa para ter acesso à informação sobre um concurso no qual tinha ficado classificado em teceiro lugar, imediatamente abaixo do limiar de recrutamento. A exigência feita em fevereiro deste ano pelos serviços da FDUL a Pedro Pais de Vasconcelos surgiu após este ter vencido a faculdade em tribunal – em primeira instância e na fase de recurso para o Tribunal Central Administrativo – para conseguir ter acesso ao processo.

Pais de Vasconcelos acabou por não levantar as 9,941 páginas organizadas em três caixas de transporte com cinco resmas de folhas A4. Depois de ter sido ainda pior classificado num segundo concurso em 2019 – que teve exactamente o mesmo júri de nove professores catedráticos da FDUL e de outras faculdades – decidiu rescindir com a FDUL e impugnar o concurso em tribunal. Não será o único professor a fazê-lo: Jorge Duarte Pinheiro, que dirigiu a maior faculdade de direito do país em 2014 e 2015, também vai recorrer aos tribunais para impugnar outro concurso de quatro vagas para catedrático da FDUL.

A SÁBADO escreve esta semana sobre as dúvidas lançadas por docentes a propósito da lisura dos processos de colocação de professores, sobre pareceres positivos cruzados dados por professores à contratação dos respetivos filhos e sobre os conflitos internos que ganharam força com o caso de Fernando Aguilar, o professor que desenhou um programa curricular no qual comparava o feminismo ao nazismo.