Faço o teste para descobrir o partido mais próximo das suas ideias nas Europeias

concordo totalmente" e "discordo totalmente", havendo ainda a possibilidade de responder "sem opinião"), a aplicação indica-lhe quais os partidos mais próximos do seu pensamento, sendo possível melhorar o rigor do resultado através dos "ponderadores" disponibilizados e que permitem graduar a importância dada a cada um dos temas colocados nas perguntas.





Depois de responder às questões (as opções variam entre "Se ainda não escolheu em quem vai votar no domingo, pode ainda consultar o trabalho em que o Negócios caracteriza as posições dos cinco principais partidos (PS, PSD, CDU, Bloco e CDS) em nove temas centrais da União Europeia.