GNR aconselha condutores a nunca fazerem inversão de marcha em caso de fogo na auto-estrada.

A GNR deu como extinto o incêndio que deflagrou esta tarde junto à auto-estrada A12, no Pinhal Novo. A Protecção Civil também indica no seu site que a ocorrência está em resolução.



As operações de rescaldo continuam e a auto-estrada foi reaberta, depois de um corte devido a uma massa densa de fumo originada pelo incêndio que deflagrou em mato. Vários automobilistas entraram em contramão na estrada que liga a Ponte Vasco da Gama a Setúbal, por receio do fogo. Segundo o Correio da Manhã, ainda está muito fumo no local.



O fogo chegou a ser combatido por 95 operacionais, ajudados por 33 meios terrestres e dois meios aéreos.



A GNR aconselhou os condutores a não parar nem fazer inversão de marcha nas auto-estradas, caso deparem com uma situação semelhante à ocorrida hoje na A12. Os automobilistas devem continuar a sua viagem no sentido respectivo, reduzindo a velocidade, e só agir de forma diferente caso aconselhados pelas autoridades.



Segundo fonte da GNR ao Correio da Manhã, "o perigo que representam as viaturas paradas ou em contramão na auto-estrada é considerado muito maior, devido ao risco de acidente, do que eventuais danos que possam ser causados pelo fogo ou pelo fumo".