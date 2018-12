Uma explosão numa residência de estudantes em Peniche, no distrito de Leiria, fez esta sexta-feira feridos graves.

Uma explosão numa residência de estudantes em Peniche, no distrito de Leiria, fez esta sexta-feira quatro feridos graves, avançou o Correio da Manhã. De acordo com a Lusa, os feridos graves são funcionários de uma empresa.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 12h45. Uma "fuga de gás em conduta" provocou "uma explosão que causou quatro feridos graves", disse à agência Lusa fonte do CDOS.



No local estão 30 operacionais, apoiados por 20 veículos da VMER das Caldas da Rainha, Torres Vedras e os Bombeiros Voluntários de Peniche.



(em actualização)