Uma explosão na bomba de gasolina Galp na A5, na zona das Amoreiras no sentido Lisboa-Cascais, fez esta quinta-feira um ferido grave. Segundo o Correio da Manhã, o INEM encontra-se no local a socorrer a vítima.



Os Sapadores de Lisboa também estão no local.



Em actualização.