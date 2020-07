DGS não sabe onde estão 5 mil infetados pela Covid-19

Quase 10% dos casos confirmados de Covid-19 provêm de laboratórios externos e não estão integrados no SINAVE, o sistema de vigilância nacional de epidemias em Portugal. A última atualização dos infetados por concelho realizada esconde mais de 4.500 casos que estão incluídos nas estatísticas nacionais e regionais, mas não aparecem nas estatísticas a nível municipal. Uma duplicação de casos no Porto no fim de março levou à concentração dos casos no SINAVE a partir de abril, mas os boletins diários não revelam quantos casos não constam na lista de concelhos desde 1 de junho – e nem uma revisão dos casos feita esta semana curou o problema.

Na lista de casos confirmados de Covid-19 por concelhos divulgada esta segunda-feira, em que apenas estão apresentados os municípios com 3 ou mais infetados por razões de confidencialidade, estão representados apenas 44.143 dos quase 49 mil que Portugal confirmava nesse dia.



Ao todo são mais de 4.500 (cerca de 4.675, para maior exatidão) os casos de covid-19 no país que não estão surgem na lista de concelhos, ou por pertencerem a concelhos com menos de três casos ou por não estarem alocados a nenhum concelho.



Onde foram os outros 4.675 casos?

Os concelhos com um ou dois casos eram apenas 55, pelo que continuavam por explicar, no mínimo, 4.550 casos do novo coronavírus – isto retirando que cada concelho que não surge no boletim tem dois infetados, o que parece improvável.



Se todos os casos de concelho desconhecido estivessem concentrados num só município, seria o mais infetado pela Covid-19 em Portugal, uma vez que o concelho com mais casos confirmados do país, Lisboa, tinha até esta segunda-feira 4.240 casos.

Olhando por regiões e onde estão a faltar estes casos, podemos ver que ficam por explicar casos em todas as regiões. Em Lisboa e Vale do Tejo, por exemplo, à data de 20 de julho, altura em que foram atualizados os casos de covid-19 em concelhos, Lisboa e Vale do Tejo registava 24.369 casos, mas a soma dos concelhos presentes na lista revela apenas cerca de 21.800.

Trata-se de uma diferença de mais de 2.500 casos que não estão atribuídos a qualquer município, uma vez que em Lisboa e Vale do Tejo existem apenas dois concelhos que não surgem na lista e, por isso, têm menos de três casos de covid-19: Constância e Ferreira do Zêzere.

O mesmo acontece nos casos do Norte (que registava 18.356 casos a 14 de julho, mas apenas cerca de 16.700 casos estavam alocados a concelhos, faltando alocar mais de 1.500), do Centro (que registava 4.361, mas apenas cerca de 4.001 em concelhos), do Alentejo (que registava 635 casos mas apenas cerca de 550 em concelhos), o Algarve (que registava 709 mas apenas cerca de 700 em concelhos), os Açores (que tinham 152 casos mas registavam apenas cerca de 110 em concelhos) e a Madeira (que registava 102 casos mas apenas 96 em concelhos).



Em todas as regiões, umas mais que outras, a percentagem de casos em que o concelho é desconhecido ronda os 10%.

Duplicação de casos no Porto em março levou a concentração dos infetados por concelho no SINAVE

A 30 de março, a cidade do Porto registou 941 casos, um aumento de 524 casos em relação ao dia anterior – quando o país inteiro apenas tinha registado 446 casos. Havia um erro, uma duplicação de casos que se deveu ao registo simultâneo de casos por médicos através do SINAVE e da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte à DGS.

Na conferência de imprensa do dia seguinte, a 31 de março, o subdiretor-geral de Saúde, Diogo Cruz, reconheceu a "tentativa de tentar dar o maior número de dados possíveis" e confirmou a duplicação na contagem de casos de covid-19 no Porto.

Desde esse dia, e para resolver o problema de possíveis duplicações de dados, a DGS deixou de utilizar os dados reportados por Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas e passou a concentrar o registo de casos no SINAVE – o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Quanto ao número de casos confirmados no Porto nesse dia 30 de março, nunca chegou a existir atualização nos boletins seguintes.

Na altura, Diogo Cruz alertou que passariam a não existir dados completos sobre a distribuição geográfica dos casos de Covid-19 em Portugal: "Vamos ter, eventualmente, alguns dados em falta que não estejam no SINAVE". Em resposta à SÁBADO, a DGS explica que, na lista de concelhos apresentada no boletim, estão apenas contadas as notificações médicas no SINAVE e não as notificações de casos confirmados em laboratórios externos e acrescenta ainda que a escolha dos dados do SINAVE tinha recaído por estes serem a fonte mais credível de registo de informação, evitando assim a sobreposição de dados relativos à Covid-19.

A cada relatório de situação da epidemia da Covid-19 em Portugal, a DGS especificava até então a percentagem de casos presentes na lista de concelhos, referentes ao sistema SINAVE. Mas, a partir do relatório do dia 1 de junho, deixou de o fazer.

Agora, os relatórios diários referem apenas que a lista "pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho", mas, em resposta à SÁBADO, a DGS não conseguiu precisar o porquê da percentagem de casos apurados pelo SINAVE na lista de concelhos ter sido retirada dos boletins diários.

Na altura, a 1 de junho, era indicado que, na lista de concelhos, estavam apenas apresentados 91% dos casos confirmados no país – sensivelmente a mesma percentagem apurada pela SÁBADO através do relatório desta segunda-feira.

A explicação para esta falta de dados não prejudica os dados nacionais, que continuam corretos, mas é explicada pelo modo de funcionar do SINAVE, em que médicos notificam um caso e este fica, automaticamente, registado na região onde é feita a notificação do infetado – o que não quer dizer que seja exatamente onde este more. Também é por isso que os dados divulgados diariamente pela Direção-Geral de Saúde não batem certo com os divulgados por autarquias de cada concelho. A percentagem que era disponibilizada na lista de concelhos e outras estatísticas do boletim vai sendo sempre atualizada gradualmente, mas os dados mais recentes passam sempre por um maior período de escrutínio, para evitar duplicação de casos.