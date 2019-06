São os alunos do 11.º ano quem vai inaugurar a época de exames, com a prova de Filosofia marcada para as 09:30 de segunda-feira.Já na terça-feira, haverá provas para todos os níveis de ensino: os estudantes estrangeiros do 9.º ano têm exame de "Português Língua Não Materna" (PLNM); os do 11.º terão exame a Latim e os finalistas vão mostrar o que sabem a "Português"; "Português Língua Segunda" ou a PLNM.O exame de Português do 12.º ano é a prova com mais inscritos (77.033 alunos), seguindo-se a prova de Matemática A que se realiza uma semana depois, a 25 de junho, e tem quase 48 mil alunos inscritos, segundo informações dos serviços do Ministério da Educação Biologia e Geologia, uma das provas necessárias para o acesso aos cursos de Medicina, é a terceira com mais inscritos: 46.067 alunos do 11.º ano vão realizar o exame a 26 de junho.Já esta quarta-feira é dia de "Física e Química A" para 44.618 alunos do 11.º ano e de "Geografia A" para outros 25 mil alunos do mesmo ano de escolaridade.Os quase 100 mil alunos do 9. ano fazem a prova nacional de Português a 21 de junho e a de Matemática uma semana depois, a 27 de junho.A primeira fase dos exames nacionais do básico e secundário só termina no final do mês, estando marcado para meados de julho o arranque da 2.º fase dos exames nacionais do secundário.Para os alunos mais novos, a próxima semana é também altura de regresso às provas de aferição e sinal de férias à porta: Na segunda-feira, é dia de "Português e Estudo do Meio" e na quarta-feira os alunos do 2.º ano de escolaridade mostram os seus conhecimentos a "Matemática e Estudo do Meio". Esta não é uma estreia para os mais novos, que em maio já tinham realizado as provas de "Expressões Artísticas" e "Expressões Físico-Motoras".Também para os do 5.º ano, esta será a sua última semana de trabalho. Depois dos exames a Educação Física e "Matemática e Ciências Naturais", os alunos do 2.º ciclo vão prestar provas a "História e Geografia de Portugal" na quarta-feira.No mesmo dia, os estudantes do 8.º ano também fazem a sua última prova de aferição a "História e Geografia", isto depois de a 6 de junho terem realizado a prova de Português.