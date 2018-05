João Vasconcelos, até há duas semanas presidente da Comissão Organizadora do Congresso do PS, foi constituído arguido num processo que investiga fraude na obtenção de subsídio. Francisco Maria Balsemão é outro dos envolvidos.



João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria e até há duas semanas presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC) do PS, foi constituído arguido pelo Ministério Público num caso que envolve uma sociedade-veículo de que foi sócio, a Go Big or Go Home, e que em 2010 investiu dinheiros comunitários numa empresa detida pela mulher.



O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) fez buscas o mês passado à casa, em Cascais, de João Vasconcelos, aos escritórios da empresa Eco Choice, bem como à casa no Estoril de Francisco Maria Pinto Balsemão (filho de Francisco Balsemão), um dos cinco sócios de Vasconcelos no fundo. Isabel Domingues Santos, mulher de João Vasconcelos, e Francisco Maria Balsemão foram também constituídos arguidos. Esta informação foi confirmada por Vasconcelos, que, contactado pela SÁBADO, recusou contudo fazer mais comentários.



O antigo governante, recorde-se, já tinha sido constituído arguido no chamado caso das viagens da Galp ao Euro-2016. Uma investigação que o levou a sair do governo de António Costa. Há duas semanas, João Vasconcelos justificou a sua saída da presidência da COC do PS, cujo congresso se realiza entre 25 e 27 de maio, na Batalha (distrito de Leiria), "exclusivamente por motivos pessoais". "Na minha decisão não houve nenhum motivo de ordem política", acentuou o ex-secretário de Estado.





