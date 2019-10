O Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga estão a ser investigados no processo, avança o jornal Público esta terça-feira, apesar de a candidatura à presidência da Liga Portuguesa de Futebol Profissional nunca tenha sido concretizada.Em causa estão dois jogos da equipa da "cidade berço", um dos quais na final da Taça de Portugal, em 2017, contra o Benfica. Num dos jogos, a equipa surgiu com publicidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal e noutro da Geoparque de Arouca. O patrocínio único custou à TNPN mais de cem mil euros.Já a equipa de Braga está a ser alvo de investigação devido a um contrato de patrocínio com a equipa de futsal que em novembro 2017 foi a Madrid para disputar a Ronda de elite da UEFA Futsal Cup. Os bracarenses receberam 15 mil euros para se apresentarem com a publicidade do Turismo do Norte.Ao todo foram acusadas 21 pessoas singulares, entre os quais Melchior Moreira e sete profissionais do Turismo do Norte ("presidente, vice-presidente, diretora do departamento operacional, membro da comissão executiva, diretora de núcleo, diretora de departamento, técnica superior e coordenador de gabinete").Melchior Melo é suspeito, noutro caso, de alegada viciação de procedimentos de contratação pública. Em causa estão ajustes directos realizados nos últimos dois a três anos que ultrapassam um total de cinco milhões de euros.