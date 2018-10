Vasco Brazão é um dos arguidos no inquérito sobre o reaparecimento das armas roubadas em Tancos.

Foi detido esta segunda-feira o Vasco Brazão o ex-porta voz da Polícia Judiciária Militar.



De acordo com o Correio da Manhã, o arguido vai passar a noite no presídio de Tomar.



Conheça toda a história no site do Correio da Manhã.