Vistos Gold: Ex-ministro da Administração Interna Miguel Macedo absolvido pela Relação

Miguel Macedo, ex-ministro da Administração Interna no governo de Pedro Passos Coelho, foi absolvido pela Relação de Lisboa de todos os crimes que lhe eram imputado, no processo Vistos Gold. O mesmo acontece com Jarmela Palos, ex-diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que foi igualmente absolvido, num acórdão confirmado pela Relação.





