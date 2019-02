O procurador

João Melo investigou Carvalhão e é agora diretor-adjunto da PJ. O espião estranha que MP e PJ sejam os "dois rostos da mesma substância"



O tribunal

O coletivo de juízes que julgou o espião fê-lo à porta fechada. Carvalhão Gil diz que isso impediu o "sufrágio público"



O SIS

A secreta estava preocupada se Carvalhão era de extrema-esquerda. O espião relata na petição as perguntas que um colega lhe fez ainda no ativo



O comentador

José Milhazes é atacado por ter divulgado na SIC o nome de Carvalhão Gil. O espião dá a entender que há ligações do jornalista ao SIS



O político

Ferro Rodrigues recebeu a 23 de janeiro a petição do espião. O caso está agora em apreciação na Comissão de Assuntos Constitucionais do parlamento

O documento tem 11 páginas e 11 anexos documentais e entrou na Assembleia da República no passado mês de janeiro. Na petição, assinada apenas por ele próprio, Frederico Carvalhão Gil , o espião do SIS que está em prisão domiciliária condenado por espionagem e corrupção, quer que a Comissão de Assuntos Constitucionais obrigue o Conselho de Fiscalização das secretas a alterar o relatório de 2017. Um relatório que Carvalhão Gil diz referir o seu caso pessoal (ainda antes de qualquer julgamento), especificando que tal viola os direitos humanos.O juiz Carlos Alexandre é acusado de não ter sido imparcial na instrução do processo. E de ser "hábil em adjetivações"