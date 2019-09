O tenente-general da Força Aérea João Cordeiro, ex-chefe da Casa Militar da Presidência da República, vai ser investigado por um crime de falsidade de testemunho ligado ao processo de Tancos, confirmou a SÁBADO junto de fontes judiciais. Segundo as informações recolhidas, no despacho de acusação ao roubo do material de guerra e ao encobrimento do crime, que deverá ser conhecido esta quinta-feira, os procuradores do Departamento Central de Investigação Ação Penal vão fazer constar a extração da certidão para um novo processo.

Os motivos invocados para imputar ao ex-Chefe da Casa Militar da Presidência da República o crime de falsas declarações prendem-se, segundo as mesmas fontes, com o depoimento prestado por João Cordeiro (por escrito, usando da prerrogativa legal que lhe confere esse direito) no processo de Tancos: ao Ministério Público, o tenente-general terá afirmado nunca ter trocado emails sobre a questão do desaparecimento das armas com Luís Vieira, ex-director da Polícia Judiciária Militar, e um dos principais suspeitos do encobrimento. Porém, após ter recebido o depoimento, novas diligências levadas a cabo pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária acabariam por resultar na apreensão, precisamente, de emails enviados por Luís Vieira a João Cordeiro. Na maior parte das comunicações, o ex-director da PJ Militar terá procurado fazer pressão junto de Belém para que a investigação ao desaparecimento das armas ficasse na Judiciária Militar e não na Unidade Contra-Terrorismo da Polícia Judiciária, como a então Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, determinou.

O conhecimento que João Cordeiro teria da operação clandestina da Judiciária Militar - à margem da lei - foi investigado, mas os procuradores não reuniram indícios concretos do seu envolvimento. O máximo que a investigação recolheu, apurou a SÁBADO, terá sido um email de Luís Vieira para o major Vasco Brazão, dando conta de que o Chefe da Casa Militar de Marcelo Rebelo de Sousa estaria a par da investigação paralela.

Para fundamentar o crime de falsidade de testemunho, o Ministério Público não poderá utilizar como prova os registos de chamadas telefónicas da PJ Militar para Belém, dado que estes dados só podem ser usados legalmente quando estão em causa crimes com pena superior a cinco anos. Mas, por outro lado, os emails constituirão prova fundamental, só que, tratando-se de correspondência, a sua utilização no novo processo terá que ser autorizada por um juiz de instrução. Entretanto, esta semana o Presidente da República reiterou nunca ter sido informado, por qualquer meio, sobre o alegado encobrimento na recuperação das armas furtadas de Tancos, e sublinhou que "é bom que fique claro" que não é "criminoso".

"Nem através do Governo, nem através de ninguém no Parlamento, nem através das chefias militares, nem através de quaisquer entidades de investigação criminal, civil ou militar, nem através de elementos da minha equipa, da Casa Civil ou da Casa Militar, nem através de terceiros, não tive", declarou Marcelo Rebelo de Sousa às televisões, à margem da Assembleia-geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.

João Cordeiro acaba, assim, por escapar a uma acusação semelhante à que Azeredo Lopes, ex-ministro da Defesa, deverá conhecer esta quinta-feira. E um dos maiores trunfos do Ministério Público, segundo adiantou o jornal Observador, será uma troca de mensagens entre o antigo ministro e o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro, na qual Azeredo Lopes terá admitido saber o que se estava a passar nos bastidores, mas fico calado a levar "porrada".

O ex-ministro é suspeito é suspeito de saber, desde o início, do plano da Polícia Judiciária Militar para a recuperação do material de guerra roubado dos paióis de Tancos, em junho de 2017. Segundo os procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em agosto de 2017, dois meses antes do "achamento" Azeredo Lopes teve uma reunião no ministério da Defesa com o ex-director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, na qual foi informado - e deu o aval - do plano para a recuperação do material. O ex-ministro é suspeito dos crimes crimes de denegação de justiça e prevaricação e abuso de poder.

A 4 de Agosto de 2017, Luís Vieira - já a par dos contactos do principal suspeito do furto, João Paulino, com um elemento da GNR de Loulé - deslocou-se ao Ministério da Defesa para reunir co, Azeredo Lopes. Por um lado, o ex-director da PJ Militar pretendia manifestar ao ministro o seu desagrado "pelo facto de PJM ter ficado sem a competência para a investigação" e que iria "fosse por que forma fosse" tentar obter a "reversão dessa situação" em duas frentes: do ponto de vista jurídico, com um parecer do jurista Rui Pereira; e operacional, transmitindo ao então ministro a "ideia de que não seria o despacho do Ministério Público que iria impedir PJM de fazer diligências para recuperar o material".

Ainda de acordo com um despacho do MP, nessa reunião, Luís Vieira deu conhecimento Azeredo Lopes de que "tinha tido informações, por militares da GNR de Loulé, da existência de um indivíduo que tinha subtraído e escondido o material militar" e que "estava disposto a negociar a entrega do material, contando com o apoio de alguns militares da GNR".

"Deste modo, o arguido Luís Vieira colocou o arguido Azeredo Lopes ao corrente das informações que tinha e das suas pretensões e procurou obter a concordância do ministro da Defesa, o que, efectivamente, obteve", referem os procuradores Vítor Magalhães, Cláudia Porto e João Valente, acrescentando que nesta reunião Azeredo Lopes recebeu de Luís Vieira um documento da PJM intitulado "Memorandum", outro relativo a uma fita do tempo sobre os acontecimentos e uma cópia do despacho do Ministério Público de 7 de julho de 2017.