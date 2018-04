O PS, apesar de ainda não ter apresentado o projecto lei de despenalização da morte assistida, vai recusar que um processo ocorra se o doente que a pediu ficar inconsciente, avança esta quinta-feira o Diário de Notícias. Os socialistas estão a ultimar o projecto de lei – para agendar o mais rápido possível a discussão dos quatro projectos (PAN, PEV, BE e PS) no plenário.



Mesmo que o processo tenha sido autorizado, o PS defende que caso a evolução da doença se traduza em inconsciência do doente, a morte assistida deve ser suspensa – e o processo só se poderá retomar caso o doente volte a ficar consciente e se reitere o pedido.

Já o projecto do Bloco de Esquerda segue outra via. "No caso de o doente ficar inconsciente antes da data marcada para a antecipação da morte, o procedimento é interrompido e não se realiza, salvo se o doente recuperar a consciência e mantiver a sua decisão", refere o projecto. Contudo, o BE tem uma ressalva: caso um doente tenha predeterminado que pretende prosseguir com o processo de morte assistida mesmo que fique inconsciente, o processo avançará.

Esta posição do Bloco torna o projecto isolado dos outros partidos – cujo contexto já era conhecido, juntando-se agora o PS.

Por outro lado, em concordância, PS, BE e PAN defendem a possibilidade de que os processos de morte assistida sejam conduzidos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e em unidades privadas. O PEV discorda, afirmando que os processos devem apenas decorrer no SNS.