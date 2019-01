Grupo de crime organizado recrutava mulheres portuguesas para casarem com homens paquistaneses que nunca tinham visto antes a troco de "vários milhares de euros".

Duas dezenas de pessoas foram esta terça-feira detidas em Portugal e na Bélgica por suspeitas de envolvimento numa rede internacional de casamentos de fachada para conseguir vistos, divulgou hoje a Europol.



O organismo europeu de polícia refere que foram detidas 17 pessoas na Bélgica e três em Portugal que pertencerão a um grupo de crime organizado que recrutava mulheres portuguesas para casarem com homens paquistaneses que nunca tinham visto antes a troco de "vários milhares de euros".



A intervenção das autoridades dos dois países, que constituíram uma equipa conjunta entre a Polícia Federal Belga e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras português, aconteceu hoje em Lisboa e no Algarve e nas cidades belgas de Ieper e Bruxelas.



Em Portugal, as autoridades detiveram três pessoas, fizeram nove buscas domiciliárias e apreenderam telemóveis e computadores.



Na Bélgica, foram detidas 17 pessoas em 18 buscas domiciliárias, em que foram descobertos 43 paquistaneses em situação irregular.



Depois dos casamentos, os casais viajavam para a Bélgica, onde as mulheres se empregavam em empresas alegadamente de fachada, cujas ações compravam para permitir aos maridos a permanência na União Europeia, a obtenção de vistos de residência e de prestações sociais.



As mulheres dos casais transferiam entre si a propriedade das ações para possibilitar outros recrutamentos.



De um modo geral, as mulheres regressavam a Portugal e só voltavam à Bélgica ocasionalmente, para controlos policiais e das autoridades de imigração belgas.