"Sabemos que é uma eleição difícil, normalmente com elevada abstenção, mas o dia está bonito, pode-se ir à praia depois de votar. É importante, sobretudo quando se decidem questões tão revelantes a nível mundial, que a União Europeia seja forte", disse ao

"Muitas das coisas que se passam no nosso País são decididas lá fora, em Bruxelas, e é muito bom que a nossa voz de Portugal seja forte e para isso precisamos todos de votar", afirmou. O dia "está bonito", pode-se votar, "ir para a praia" e "depois gozar o dia todo com tranquilidade", ressalvou.



Assunção Cristas votou pelas 9h07, na secção n.º 8 da escola secundária de Miraflores, Oeiras, distrito de Lisboa, só tinha uma pessoa à frente e demorou menos de cinco minutos a exercer o seu direito de voto.



Com Lusa.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, votou este domingo na escola secundária de Miraflores, Oeiras, pouco depois das 9h00. Foi a primeira líder política a votar e fez um apelo às pessoas para usarem este "dia maravilhoso para votar" nas eleições europeias.s jornalistas, depois de exercer o seu direito de voto.