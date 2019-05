"Esta enorme arruada, provavelmente a maior da campanha, é uma viva demonstração de que esta campanha esteve e está em crescendo até ao último minuto", congratulou-se o eurodeputado e recandidato comunista.



Questionado sobre as sondagens que apontam para um triunfo do PS sobre o PSD e a perda de um dos três mandatos da CDU, João Ferreira voltou a desvalorizar essas indicações dos estudos de opinião e mostrou-se confiante no "reforço" por parte dos eleitores, no domingo.



"Há várias formas de reforço, número de votos, percentagem, eleitos... este reforço pode ir tão longe quanto os eleitores o queiram. A verdade é que não o pedimos a partir do nada, pedimo-lo a partir de um trabalho pelo qual prestámos contas e que não teme comparações", disse.



O secretário-geral do PCP, que foi o último a intervir, já depois da líder parlamentar do PEV, Heloísa Apolónia, alertou que "ainda faltam algumas horas para ganhar um [eleitor] indeciso" e, pediu mais esforço aos militantes e simpatizantes presentes.



"Cada eleito mais, cada deputado mais que a CDU tiver é um deputado que vai pesar nas lutas que vamos ter de travar em defesa dos serviços públicos, do emprego, do ambiente, dos setores produtivos, contra as imposições da União Europeia", tinha afirmado ainda João Ferreira.

