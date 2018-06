Europa chega a acordo sobre os migrantes

Após uma maratona de mais de 10 horas de negociação, os líderes europeus decidiram: os migrantes deverão ser acolhidos "num esforço partilhado" e "apenas numa base voluntária".

Os líderes europeus chegaram na madrugada desta sexta-feira a um acordo sobre as migrações. Após uma maratona de mais de 10 horas de negociação em Bruxelas, com Itália a ser o principal travão à adopção de um texto colectivo, acabou por vingar uma solução que (aparentemente) agrada a todas as partes.



Entre outras medidas, ficou estipulado que os migrantes deverão ser acolhidos "num esforço partilhado" e "apenas numa base voluntária". Nos centros, o objectivo é proceder-se à selecção dos migrantes "irregulares" e aqueles com necessidade de "protecção internacional". Apenas em relação aos últimos "o princípio de solidariedade deve ser aplicado".



Os países membros vão ter a liberdade de criar "campos de desembarque" para migrantes, não só na Europa como nos países de trânsito. Estes campos terão, em teoria, a função de fazer a triagem dos migrantes, procurando esclarecer quais destes têm condições para pedir asilo e quais são meros migrantes económicos, que procuram uma vida melhor na Europa escapando à pobreza dos seus territórios de origem.



A UE aprovou ainda o aumento do financiamento a países como a Turquia, Marrocos ou a Líbia, para que também aí se possam criar centros de acolhimento e triagem para os migrantes.





Conte, primeiro-ministro de Itália, saudou o acordo, depois de ter sido o principal obstáculo às negociações. Para o homem escolhido para governar por movimentos que têm tido um discurso anti imigração, o novo pacto permite-lhe dizer que "Itália já não está sozinha". Também o presidente francês, Emmanuel Macron, saudou o "acordo possível", alcançado em Bruxelas.