Euromilhões: Jackpot de 100 milhões de euros saiu em Portugal

No Euromilhões desta sexta-feira estava em jogo um Jackpot de 100 milhões de euros. O prémio gordo saiu a um apostador em Portugal.Recorde a chave vencedora e saiba se foi o/a feliz contemplado/a.

Chave sorteada do Euromilhões:



Os números: 8, 19, 20, 29 e 44.



As estrelas: 3 e 8.





O código vencedor do concurso 03/2020 do M1lhão, sorteado também esta sexta-feira, é o MZG 24000 informou o Departamento de Jogos da Santa Casa.

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu no distrito de Lisboa.

Nota: esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.