"Os Football Leaks trouxeram revelações-chave de grande interesse público que têm sido investigadas e publicadas por grandes organizações de media europeias, incluindo a Der Spiegel, o Mediapart, o El Mundo, o Le Soir, o Falter, o NRC, o Politiken, o The Sunday Times, a Reuters e outros membros da rede European Investigative Collaborations (EIC) desde 2016", lê-se na missiva, onde se recorda que "nenhum dos artigos publicados deu azo a processos por difamação, o que atesta a exactidão da informação prestada por Rui Pinto". "De facto, muitas das revelações do Football Leaks deram origem a investigações judiciais em toda a Europa, incluindo França, Bélgica, Suíça, Espanha e até mesmo nos Estados Unidos. Os Football Leaks também fazem parte de uma lista de revelações, incluindo os Luxleaks, os Panama Papers e os Paradise Papers, que os comissários europeus tem estado a analisar por indícios de crimes financeiros", acrescenta-se.



"Por todas estas razões, a The Signals Network, a que se juntaram as organizações Repórteres sem Fronteiras, Freedom of the Press Foundation, Blueprint for Free Speeche o Centro Europeu para a Liberdade de Imprensa e dos Media, está a pedir apoio para Rui Pinto, especialmente de todos os que estão empenhados em defender a liberdade de imprensa e o jornalismo de interesse público", apelam os subscritores, para quem o português está "num momento de fragilidade".



"O seu caso tem colocado em confronto interesses opostos. Enquanto um dos lados está concentrado em castigar a denúncia de irregularidades, o outro está empenhado em combater a corrupção, protegendo para isso os denunciantes. Embora as autoridades portuguesas estejam dispostas a processar Rui Pinto, os seus homólogos europeus, como a França e a Bélgica, confiam nas provas que ele forneceu para fazer avançar as suas investigações sobre jogadores e clubes de futebol e precisam do seu apoio enquanto testemunha", recordam na missiva, deixando um alerta: "Não fornecer uma proteção suficiente às fontes de informação que são usadas como prova para combater a corrupção não é apenas uma questão de haver dois pesos e duas medidas. Trata-se de um retrocesso na luta da União Europeia contra a corrupção."



Assim, defendem que é "tempo de proteger não só os cidadãos que se chegam à frente com informação de interesse público, mas também de proteger a própria informação, de modo a servir os objetivos de longo prazo da justiça e da responsabilização".



No passado mês de abril, o Parlamento Europeu aprovou esta terça-feira, por maioria, a nova lei para proteger denunciantes que agem em prol do interesse público na União Europeia , sendo a primeira diretiva comunitária para este tipo de casos. As novas regras europeias visam garantir um elevado nível de proteção dos denunciantes, prevendo canais de comunicação seguros para as denúncias e medidas contra a intimidação e represálias.

São cerca de 50 os eurodeputados, diretores de jornais, jornalistas e representantes de organizações não governamentais que assinam uma missiva a pedir apoio para Rui Pinto , fundador do Football Leaks , e que os " whistleblowers " sejam protegidos pelas estruturas europeias. Entre os subscritores da iniciativa da The Signals Network, fundação que presta apoio a denunciantes, está a socialista Ana Gomes, uma das vozes que se tem levantado a favor do pirata informático.Em prisão preventiva desde 22 de março, Rui Pinto, de 30 anos, foi detido na Hungria e entregue às autoridades portuguesas, com base num mandado de detenção europeu, estando indiciado pela prática de quatro crimes: acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada. Na base do mandado estão acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento Doyen Sports e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do clube lisboeta e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol. É suspeito, ainda, de ter acedido à correspondência do Benfica e ter cedido o correio eletrónico do clube a terceiros - caso que não está relacionado com a sua detenção.