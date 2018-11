Um homem de 67 anos esventrou a sua cadela para lhe tirar fetos mortos do útero, tendo a cadela morrido. Foi condenado a 16 meses de prisão efectiva.

Um homem de 67 anos esventrou a sua cadela para lhe tirar fetos mortos do útero. A cadela acabou por morrer no processo. O idoso vai agora cumprir pena de prisão efectiva de 16 meses, uma situação inédita em Portugal em que o mau-trato animal dá prisão efectiva.



O Público contactou o homem para perceber o porquê de ter esventrado a cadela. A resposta tem motivos financeiros: "Não tive condições financeiras para a levar ao veterinário", assegurou o homem ao diário, sem se arrepender, afirmando que nunca mais faria o mesmo por um simples motivo: "Nunca mais voltarei a ter animais".



Hélder Pasadinhas, ex-paraquedista de 67 anos, mantinha a cadela, Pantufa, presa a uma corrente. A cadela foi emprenhada e, já no final da gravidez, terá sofrido uma "pancada na barriga", revela o jornal Público que falou com o arguido. Questionado relativamente à origem da pancada, o ex-paraquedista não conseguiu avançar uma razão, dizendo que na sequência do embate, "abortou e alguns cães ficaram mortos lá dentro".



Pasadinhas recorda Pantufa como um "animal bonito, muito afável, muito meigo" e informa que gosta de animais, revelando que a sua intenção sempre foi a melhor: "O animal já estava mais do que anestesiado com as dores que sentia por ter os fetos a apodrecer dentro dele", dizendo que a queria apenas ajudar a livrar-se do fardo que carregava.



O ex-paraquedista considera que ter tirado um curso de enfermeiro quando esteve na Guiné, na guerra colonial, durante a década de 60 do século XX, tinha competências para a operação, dizendo que não foi a primeira vez que tentou este tipo de técnica: "Em 1975 ou 1976, em Évora, também cosi um cão que se tinha magoado. E ele sobreviveu. Veio a morrer mais tarde, mas foi de desgosto".



Hélder não assistiu à leitura da sentença que o condenou a 16 meses de prisão efectiva por ter matado a sua cadela, Pantufa. Apesar de estar submetido à medida de coacção de termo de identidade e residência, mudou de casa sem prestar conta às autoridades. A notificação para se apresentar ao tribunal nunca lhe chegou às mãos e foi dado em tribunal como "em parte incerta", explica o jornal Público.



Além de ter sido condenado a 16 meses de cadeia, pena da qual diz que irá recorrer, Hélder Pasadinhas foi proibido de ter animais durante os próximos cinco anos. O ex-militar avança ainda que a pena pode vir a ser atenuada. "Eu posso ter uma deficiência mental – há que considerar todas as coisas", disse.



Denunciado por uma vizinha, que chegava a alimentar a cadela quando o dono não lhe dava comida, Hélder Pasadinhas estranha o aparato que se gerou à volta do seu caso: "Há tantas coisas mais importantes na vida". E dá como exemplo os casos de negligência médica nos hospitais que nunca chegam a ser punidos.