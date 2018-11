O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) não fiscalizou estrada das pedreiras em Borba porque a rede municipal está fora das suas competências, descartando responsabilidades sobre o troço que acabou por ruir.De acordo com o regulador, citado pelo jornal Público, "as atribuições do IMT em matéria de infra-estruturas rodoviárias restringem-se à esfera de actuação da administração central do Estado, abrangendo portante a Rede Rodoviária Nacional (RRN) e outras estradas sob jurisdição da Infra-Estruturas de Portugal (...) e não abrangem a rede rodoviária municipal". Por outras palavras, ao ser desclassificada como estrada nacional, a EN255 passa para a alçada da Câmara Municipal de Borba, responsabilizando-se pela sua gestão, fiscalização e conservação.