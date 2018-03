Três pessoas ficaram feridas depois de parte do telhado da fábrica da Porto Editora, na Maia, ter caído. Dezenas de crianças foram retiradas de uma escola em Avintes devido ao risco de colapso de uma cobertura. Protecção Civil tem 207 ocorrências em curso.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o País em alerta laranja (o segundo mais grave) devido às condições atmosféricas adversas. Esta quarta-feira registam-se já três feridos depois de parte do telhado da fábrica da Porto Editora, na Maia, ter caído. Em Belinho, Esposende, um homem sofreu ferimentos ligeiros na sequência da queda de uma estufa.



O mau tempo que se faz sentir de Norte a Sul do País levou ainda a que dezenas de crianças fossem retiradas da Escola Básica Adriano Correia de Oliveira, em Avintes, devido ao risco de colapso da cobertura. De acordo com o Correio da Manhã, em causa está a destruição de umas vigas que suportam a cobertura do edifício.



Em Sintra, a queda de uma estrutura publicitária caiu sobre o edifício do Leroy Merlin e levou à evacuação da superfície comercial, sendo que até ao momento não há registo de qualquer vítima.



A Protecção Civil, que tem deixado vários avisos à população sobre o mau tempo, tem em curso 224 ocorrências, pelas 15h, destacando 616 bombeiros e 264 meios terrestres.



O mau tempo que se fez sentir no distrito de Viana do Castelo provocou 17 ocorrências relacionadas sobretudo com queda de árvores e destruição de cabos eléctricos. De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, naquele período foram ainda registadas "duas ocorrências por inundações na via pública, uma em Viana do Castelo por baixo da ponte Eiffel, na rotunda do Náutico e, outra, na Senhora da Guia, em Ponte de Lima".



O mau tempo causou ainda outras duas ocorrências, relacionadas com a queda de estruturas, mas que não causaram danos.



Na Serra da Estrela, onde está prevista queda de neve nos pontos mais altos, foram cortadas algumas estradas de acesso à Serra. Segundo disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a circulação rodoviária está proibida desde as 11h30 nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje "queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para os 1.000/1.200 metros".



A Marinha também tomou medidas em relação ao mau tempo, fechando cinco barras de Portugal Continental à navegação. Estão ainda seis condicionadas devido à previsão de agitação marítima. De acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha, estão fechadas à navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Esposende e Ericeira.



Previsões para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira no continente céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, passando gradualmente a regime de aguaceiros a partir da tarde, e que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.



Está também prevista queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1000/1200 metros.



A previsão aponta ainda para vento moderado a forte do quadrante sul, soprando temporariamente com rajadas até 90 quilómetros por hora, em especial no litoral, e sendo forte nas terras altas, com rajadas até 110 quilómetros por hora, rodando para o quadrante oeste a partir da tarde e pequena descida da temperatura máxima.



As temperaturas mínimas vão variar entre os 4 graus (na Guarda) e os 12 (em faro, Santarém e Lisboa) e as máximas entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 17 (em Faro e Santarém).



Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou toda a costa portuguesa sob aviso amarelo até sexta-feira.



O IPMA prevê ondas de oeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste.



Com Lusa