A paragem de estivadores precários que começou na passada semana no Porto de Setúbal ameaça parar a Autoeuropa. Desde 6 de Novembro que não existe qualquer trabalho portuário nos terminais de contentores, com um grupo de estivadores precários e a empresa de trabalho portuário Operestiva a estar por detrás da paralisação do porto sadino. A mesma está a afectar a fábrica da Volkswagen em Palmela, uma das maiores exportadoras nacionais.

Ao jornal Público, fonte oficial da Autoeuropa referiu que a paragem dos estivadores "já implicou o não envio de cerca de 6000 unidades para o seu mercado de destino" e refere que a situação pode "colocar em causa a operação da fábrica, [quando for] atingida a capacidade máxima de armazenamento de carros produzidos".

A Associação dos Agentes de Navegação de Portugal (Agepor) já havia relatado o caso esta segunda-feira, considerando que tal acontece "sem que nenhuma greve ao trabalho em horário normal esteja legitimamente decretada e em vigor". A Agepor apelou ainda ao Ministério Público que faça investigação para averiguar se haveria coacções sobre trabalhadores que quereriam trabalhar.