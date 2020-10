"O OE2021 é o Orçamento de que os portugueses precisam, para recuperar a economia, proteger emprego e rendimentos. É o orçamento certo para Portugal. Não tem austeridade", garantiu o governante, acrescentando ainda que é um orçamento que não vem acrescentar "crise à crise", mas sim proteger tanto a economia como os rendimentos dos portugueses. Para proteger o emprego, Leão anunciou as medidas no valor de 900 milhões de euros destinados a proteger esse emprego e ajudar a diminuir os níveis de desemprego.





rigor das contas públicas não pode ser sinónimo de austeridade" (uma linha que vem já do anterior Governo), Leão afirma que o executivo não está pronto para deixar de ter "rigor na gestão orçamental". "Até aqui, conciliámos contas certas com devolução de rendimentos", lembrou o ministro, apontando este como o caminho que António Costa pretende continuar a seguir.

as medidas do apoio social extraordinário no valor de 450 milhões, 75 milhões para o aumento do limite do subsídio de desemprego e 11 milhões para alargar as creches gratuitas. E justificou estes gastos com a máxima "não podemos deixar ninguém para trás". Estes apoios devem chegar a 170 mil trabalhadores, assegura o governante.





baixa de retenção no IRS que vai aumentar, apesar de forma temporária, a liquidez familiar.

"O desempenho da nossa economia está dependente da evolução da conjuntura mundial e da pandemia", explicou o ministro das Finanças, garantindo que este OE garante apoio às famílias nacionais e às empresas, ao mesmo tempo que implementa medidas "anticíclicas" que protegem a economia e os empregos. E o ministro alertou para que 2021 será "um ano de contração da economia mundial sem precedentes na era moderna".



O ministro sublinha que, no Orçamento do Estado, está previsto um crescimento de 20% do investimento público que representa "um aumento de mais de 1000 milhões de euros em investimento publico". Entra aqui, explica João Leão, a ferrovia, o metropolitano e a saúde.





O ministro das Finanças, João Leão, e os secretários de Estado Cláudia Joaquim, Miguel Cruz, António Mendonça Mendes e João Nuno Mendes apresentaram esta terça-feira o Orçamento do Estado para 2021.No entanto, apesar de prometer que não haverá austeridade com este orçamento e de reforçar que "oJá sobre os apoios sociais, o ministro anunciouMas além de medidas que prestem apoio social, há também aquelas para ajudar na recuperação dos rendimentos das famílias, no valor de 550 milhões de euros, entre elas a baixa do IVA da eletricidade, a devolução do IVA na restauração e a