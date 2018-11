O presidente do conselho regional do Sul da Ordem dos Médicos, Alexandre Valentim Lourenço, visitou esta terça-feira o Hospital Garcia de Porta com o objectivo de ver "in loco" as queixas apresentadas pelo conselho de administração da unidade de saúde sobre o funcionamento dos serviços de urgências e os problemas de saída de anestesistas. "O director do [serviço] de anestesia não só se demitiu, como abandonou o hospital, por não lhe terem sido dadas condições para exercer a sua função", confidenciou à SÁBADO, depois da reunião no HGO - situado em Almada é o maior do distrito de Setúbal -, e antes de se deslocar ao Hospital Fernando Fonseca, na Amadora.





"A administração mostra-se impotente para resolver o problema e, por muitos reforços que tenha, não consegue colmatar [a falta] destas pessoas", explicou ainda, revelando que há "equipas desfalcadas, blocos operatórios fechados e cirurgias de urgência a serem feitas com mais de 48 horas de espera". "As cirurgias de ambulatório têm que se fechar para manter o serviço de urgência aberto e algumas são mesmo canceladas. A maior parte dos serviços está condicionada a este mau funcionamento", contou ainda, acrescentando que estes problemas se fazem sentir inclusive na cirurgia geral, onde existem profissionais a fazer urgências que já ultrapassaram o limite de idade definido para esse serviço. "Os médicos estão todos a tentar colmatar os problemas mas não estão a conseguir."As áreas que têm urgência têm todas dificuldades de recursos humanos, assegurou: "A ortopedia, a pediatria, a obstetrícia, todos estes sectores, sem excepção, têm falta de equipas com os números tecnicamente aconselhados". Para o responsável, os hospitais não estão capazes de responder "em situações de emergência ou catástrofe", visto que "as urgências estão preparadas para números mínimos, não para máximos".

"Há falta de recursos em alguns hospitais. A situação tem-se estado a agravar, não vemos melhorias estruturais ou pontuais. Estes hospitais, em termos de recursos humanos, estão a trabalhar no limite das suas equipas", referiu Alexandre Lourenço, acrescentando não haver "admissão de especialistas em número suficiente, não permitindo assim colmatar as saídas" para os hospitais privados.

"É preciso garantir que existem concursos a tempo e horas. Quando acabam a especialidade, os médicos não podem estar à espera de um concurso. É preciso haver melhores condições de trabalho, nomeadamente remuneratórias", defendeu Alexandre Lourenço, lembrando o aparecimento e crescimento do sector privado e das parcerias público-privadas na área metropolitana de Lisboa, que "crescem a 10% ao ano". Esses valores fazem com que "precisem destes médicos" que saem do Serviço Nacional de Saúde, pois os hospitais privados "não formam médicos". "Estamos a assistir a uma descapitalização do SNS", defendeu o responsável da OM, lembrando que o aumento das listas de espera obriga o Estado a pagar ao privado para "atender" os doentes.

À SÁBADO, Alexandre Lourenço explicou que a OM vai continuar a "monitorizar a situação", pois "não lhe compete contratar ou gerir hospitais". "A Ordem deve garantir que a formação dos médicos é feita com qualidade. Se de repente, deixar de haver cirurgias deixamos de poder formar cirurgiões nestes hospitais", lembrou. "No HGO, há dois anestesistas em muito dias da semana, que têm que garantir as cirurgias de urgência e as epidurais nas salas de partos. Consequentemente, têm diminuído as mulheres com partos com recurso a epidurais. Esse facto sente-se noutros hospitais, que recebem estas parturientes". "A OM tem que denunciar esta menor qualidade na assistência às populações e tem que proteger quer o exercício dos profissionais, quer os cuidados dos utentes".