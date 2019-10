Estado perdeu o rasto dos negócios entre Sócrates e Chávez

As atas da Comissão de Acompanhamento dos acordos celebrados entre Portugal e Venezuela, no governo de José Sócrates e na presidência de Hugo Chávez (já falecido), em 2008, desapareceram do Ministério da Economia.Em meados deste mês, o gabinete do ministro Adjunto e da Economia informou o juiz Ivo Rosa de que a secretaria-geral do ministério fez "pesquisas sistemáticas" nos seus arquivos mas "não foram identificados os referidos documentos".Leia a notícia no Correio da Manhã