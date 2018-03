Maria Lúcia Amaral esclareceu que foram consideradas "109 vítimas directas e cinco indirectas". A indemnização mais alta é de cerca de 300 mil euros

O Estado vai pagar 31 milhões de euros às 114 famílias das vítimas dos incêndios de Junho e Outubro do ano anterior.



A provedora da Justiça, Maria Lúcia Amaral, esclareceu que recebeu 301 requerimentos de familiares de vítimas mortais, tendo já respondido a 289 processos. Estes requerimentos dizem respeito a 114 vítimas mortais, das quais 109 foram vítimas directas dos incêndios, explicou a responsável.



A indemnização mais alta é de cerca de 300 mil euros, sendo que foi atribuída a uma pessoa que perdeu os pais e outro familiar. Os valores atribuídos pelas mortes estão acima da média das indemnizações pagas em Portugal, porque "o que aconteceu foi único, pela extrema violência", afirmou a responsável, deixando o desejo de que "seja irrepetível".



A Provedoria centralizou o processo de cálculo e estabeleceu três categorias de danos relativamente às vítimas mortais: a morte da própria vítima, a dor pela perda e as perdas patrimoniais de quem está a cargo ou a receber assistência da vítima mortal.



"Até agora não tivemos nenhuma recusa de propostas de indemnização e cumprimos o objectivo que tínhamos no início deste procedimento. Ninguém ficou de fora por falta de auxílio ou esclarecimento", afirmou a provedora numa conferência de imprensa realizada hoje para apresentar o balanço final do processo de indemnização dos familiares e herdeiros das vítimas mortais dos incêndios florestais que ocorreram em Junho e Outubro do ano passado.



O universo e os critérios para o pagamento das indemnizações aos feridos graves dos incêndios florestais ocorridos entre 17 e 24 de Junho e 15 e 16 de Outubro de 2017 foram definidos pelo Conselho para a Indemnização das Vítimas de Incêndios, criado por resolução do Conselho de Ministros.



Os incêndios de Junho, em Pedrógão Grande, e de Outubro, que deflagraram em vários concelhos da região centro, provocaram mais de uma centena de mortes e centenas de feridos, além de avultados prejuízos materiais.