Estado já gastou 6 milhões para retirar amianto de espaços públicos

Entre 2009 e 2019 foram gastos pelo menos seis milhões de euros em operações relacionadas com a presença de amianto em edifícios públicos. O valor, calculado pela SÁBADO através dos vários contratos publicados no Portal Base, é menos de 1% daquele que, em 2017, a Quercus previa para a resolução de todas as situações sinalizadas.

De entre os 152 contratos assinados entre organismos públicos e empresas de construção para a análise, remoção e substituição de materiais com amianto de edifícios públicos destaca-se a quantidade de intervenções feitas a escolas, quer seja a cargo das câmaras municipais ou dos próprios agrupamentos. Foram identificadas 46 intervenções em um ou mais escolas que custaram entre 40 euros e 232 mil, num valor total de 2.517.831 euros.

As intervenções em bairros sociais e infraestruturas camarárias e públicas, como jardins, oficinas camarárias ou outro tipo de edifícios públicos municipais, perfazem o segundo valor mais alto desta fatura, com as câmaras a gastarem 1.253.402 euros. Por exemplo, a substituição da cobertura com amianto do cemitério novo de Albufeira custou 38.820 euros à câmara municipal da cidade algarvia.

Administração Pública e Justiça com faturas de milhares

Os gastos com os edifícios de administração pública cujas intervenções foram até então publicadas no portal Base ascendem aos 760.676 euros, com, por exemplo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional a gastar 114 mil euros na substituição das coberturas de fibrocimento com amianto do Serviço de Formação Profissional de Setúbal.

Já no setor da Justiça a fatura passada pela presença de amianto nos edifícios é de 603 mil euros, sendo o Palácio da Justiça, em Lisboa, o edifício que mais contribuiu para isto. Só a remoção de amianto friável (as placas do material usadas principalmente para coberturas) e de fibrocimento com amianto (uma mistura de amianto com cimento aglutinante) nos diferentes edifícios do tribunal cível de Lisboa custaram 393 mil euros.





Na lista de contratos assinados e publicados estão indicadas apenas três intervenções ordenadas por organismos públicos do setor da saúde, sendo a mais significativa a remoção de coberturas no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, que custou 8904 euros. Também em Lisboa, e na área da cultura, a Câmara de Lisboa gastou 12 mil euros apenas na análise da presença de amianto no Teatro Capitólio. Se foi encontrado e retirado, algo que a SÁBADO não conseguiu apurar, a despesa nunca foi publicada no Portal Base.

Quercus prevê 750 milhões

No total, estas 152 intervenções custaram 5.879.951 euros, menos de 0,78% do orçamento que em 2017 era avançado pela Quercus, de 750 milhões de euros. No entanto, e com apenas 1000 casos resolvidos dos 4400 identificados pelo Governo em 2014, a associação ambiental prevê que ainda se vá gastar muito dinheiro.

"Mantemos a nossa estimativa de 750 milhões de euros para a remoção de todo o amianto, sendo que nesta prevemos que em todas as situações sinalizadas pelo Governo tenha sido utilizado fibrocimento, cuja remoção é muito mais barata", aponta à SÁBADO Carmen Lima, da Quercus. "A remoção do amianto friável, por ter um destino diferente do fibrocimento, é pelo menos três vezes mais cara."





A associação considera que já foram feitos alguns avanços, mas critica a atuação do Governo no processo, uma vez que não tem sido a mais "transparente". "A grande falha é que quando é feita uma intervenção não está a ser tornada pública, não há uma lista de sítios oficiais de onde o amianto já tenha sido retirado, ainda que a lei diga que tem de ser publicada", continua a ambientalista.



E se é preciso tanto dinheiro, quanto tempo é que nos falta para que o assunto esteja resolvido? "França anda a retirar amianto há 30 anos. Nós temos menor disponibilidade financeira e técnica, porque ainda há poucas empresas certificadas. Pelas nossas contas vamos demorar mais 10 anos", conclui Carmem Lima.