Estado já abriu concurso para 20 mil precários

O Estado já abriu concursos para a regularização de 20.126 vínculos precários, na administração central e local, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelos ministérios das Finanças e do Trabalho. Isto num total de 33 mil situações analisadas.

"Ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), e incluindo a Administração Local, foram até à data lançados concursos para a integração de 20.126 trabalhadores", lê-se no comunicado.



Em causa estão mais de 10 mil pessoas na administração central e menos de 10 mil na administração local.

"Até à data, 74% dos candidatos tiveram parecer favorável à integração no Estado das várias CAB. Para este universo é considerado o total de requerentes ao PREVPAP, excluindo-se os não admitidos e os candidatos que já possuíam contrato de trabalho por tempo indeterminado", refere o Governo.



Antes do lançamento do programa, que já decorre há dois anos e meio, foi elaborado um relatório que apontava para mais de 100 mil pessoas com vínculos precários no Estado.



O Governo sempre referiu, no entanto, que nem todos estes vínculos são irregulares. Agora, volta a sublinhar o mesmo.





Notícia em atualização