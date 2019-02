O Executivo argumenta que as entidades públicas merecem esta isenção porque não fazem dinheiro com dados pessoais. Ou seja, apenas usam os dados para cumprir obrigações legais.



O grupo de trabalho que está a discutir a lei que adapta o RGDP à realidade nacional está numa fase final de discussão. De acordo com o socialista Pedro Delgado Alves, "as audições estão concluídas". "Pensamos entregar a proposta até ao início de Março. Depois serão necessárias mais uma ou duas reuniões", prevê.

Será discutido em Parlamento a forma como adaptar à realidade nacional o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGDP), que entrou em vigor há quase nove meses. Uma das possibilidades da proposta de lei apresentada pelo Governo é a de os países isentarem - durante três anos - as respectivas entidades públicas de multas no caso de estas violarem as regras, noticia o jornal Público.De acordo com o mesmo diário, é provável que esta solução passe devido a um apoio do BE, que se manifestou contra a isenção inicialmente. Também o PCP se absteve de apresentar uma proposta de alteração.