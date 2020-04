Estado de Emergência: Governo fecha aeroportos durante o período de Páscoa

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira as medidas que ficarão em vigor para os próximos 15 dias do prolongamento do estado de emergência, a partir do dia 3 de abril. Em declarações aos jornalistas sobre as decisões do Conselho de Ministros, Costa indicou que o Governo decidiu proibir os ajuntamentos de mais de cinco pessoas, salvo exceções de pessoas com famílias numerosas.





proíbe deslocações para fora do concelho de residência no período da Páscoa, entre 9 e 13 de abril. As únicas exceções a esta medida são os concelhos com descontinuidade territorial: Vila Real Santo António, Oliveira de Azeméis e Montijo. Para deslocações para fora do concelho de residência por motivos profissionais, será necessária uma declaração da autoridade patronal.



"O que nós pedimos às pessoas é que, durante aqueles cinco dias, limitem os seus movimentos dentro do seu concelho e dentro de certas exceções que existem e que se mantêm. É um esforço suplementar que é pedido, mas é um esforço essencial que todos façamos e cumpramos. Se todos o fizermos, seguramente contribuiremos para acelerar o fim desta pandemia", disse António Costa.





Neste mesmo período entre 9 e 13 de abril, serão encerrados todos os aeroportos nacionais para o tráfego de passageiros, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19. Ao mesmo tempo, António Costa indicou que não será imposta qualquer restrição a transportes públicos, com as medidas restritivas a dizerem respeito apenas a voos aéreos.





a lotação ficaria limitada a apenas duas pessoas a lotação em veículos ligeiros (três ocupantes permitidos em veículos com nove lugares).

O chefe de Governo indicou também que o decretoO primeiro-ministro anunciou ainda a isenção das taxas moderadoras para todos os doentes com o novo coronavírus, tanto na fase de diagnóstico como em tratamento, e a prorrogação do prazo para a limpeza das matas, que terminava a 15 de abril.António Costa anunciou também que as autoridades de saúde, como o Ministério da Saúde e a Direção-Geral de Saúde, irão definir países e territórios com especial incidência do vírus, de onde será obrigatória a consulta médica para evitar contaminações.O primeiro-ministro afirmou também que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) poderá "suspender qualquer despedimento com indícios de ilegalidade", indicando que o período de resposta à pandemia da Covid-19 tem levado a "abusos de aproveitamento da situação para despedimentos injustificados".Costa também indicou medidas para a proteção de reclusos nas prisões, como a agilização de indultos por parte do Presidente da República e o perdão parcial a penas de prisão até dois anos - exceto a quem tenha cometido crimes de homicídio, violações, abuso de menores, crimes de violência doméstica, ou cometidos por titulares de cargos políticos ou elementos das forças armadas e magistrados. Está ainda previsto um regime de licenças precárias de 45 dias que, depois de terminado, pode ser antecipar a liberdade condicional.O primeiro-ministro avisou também que não haverá qualquer limitação na lotação de automóveis, contradizendo fonte do executivo que, à Lusa, havia indicado que

António Costa segue agora para uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.



Esta quinta-feira, no parlamento, o primeiro-ministro considerou "absolutamente imprescindível" a renovação do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias para combater a pandemia da covid-19, advertindo que o contrário seria dar "um sinal errado" quando existem riscos acrescidos.



"Se há quinze dias era necessário decretar o estado de emergência, hoje é absolutamente imprescindível renová-lo. Não porque tenha sido por causa do estado de emergência que os portugueses demonstraram uma notável disciplina na autolimitação na sua capacidade de circulação, e não porque ao longo destes 15 dias não tenham acatado aquilo que são as limitações impostas - houve apenas 22 violações de confinamento e 11 violações da ordem de encerramento de estabelecimento", disse.

Para o primeiro-ministro, não renovar o estado de emergência "seria dar a mensagem errada quando há 15 dias se considerou essencial que o estado de emergência fosse decretado".

"Seria dar a entender que aquilo que há 15 dias era necessário, hoje deixou de o ser. Ora, não é verdade. Continua a ser até mais necessário. Conforme o tempo vai decorrendo o risco vai aumentando, desde logo do risco da própria fadiga da autocontenção", justificou.

No dia anterior, Costa preveniu que o Governo iria "apertar um bocadinho" e clarificar as regras de circulação, sobretudo no período da Páscoa, e avisou, em entrevista à SIC, que abril vai ser um mês "perigosíssimo" em termos de propagação da covid-19.

"Vamos adotar medidas mais claras para que as pessoas percebam que no período da Páscoa não podem mesmo andar a circular e devem ficar na sua residência permanente. Acho que vamos ter de apertar um bocadinho, dando um sinal mais claro de que não é mesmo época para andarmos de um lado para o outro", declarou o primeiro-ministro.