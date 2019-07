A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) encontrou falhas no controlo de subvenções e benefícios públicos concedidos pelo Estado. A entidade encontrou ainda riscos de corrupção, falta de transparência e até falta de comunicações às finanças do dinheiro público que dezenas de entidades privadas recebem.Os organismos públicos atribuíram 4.232 milhões de euros em subvenções públicas a 72.931 beneficiários em 2017, mas cerca de 75% deste valor (3.187 milhões) não foi declarado ao Fisco, avança o Jornal de Negócios Dos mais de quatro mil milhões de euros que saiu do Estado para empresas, 16,5 milhões não foram comunicados à IGF (como deviam), 605 milhões não foram publicitados na internet e 3.187 milhões falharam as obrigações fiscais declarativas.