Esta já é a semana com mais casos de Covid-19 de agosto

Nos últimos seis dias foram registados mais de 1.500 casos de Covid-19 em todo o país, mais do que em qualquer semana desde meados de julho. Esta semana não terminou mas é já a pior do mês de agosto no que toca ao novo coronavírus e é preciso recuar até 18 de julho para encontrar três dias consecutivos com mais de 300 novos casos.

Esta sexta-feira foram registados 401 casos, um novo máximo de agosto que quebra uma barreira que não era ultrapassada desde 10 de julho e faz com que Portugal chegue também ao número redondo de mais de 57 mil casos confirmados.

Destes 401 novos casos de Covid-19, mais de metade foram registados em Lisboa e Vale do Tejo - 182 -, mas o Norte de Portugal voltou a ter um grande número de casos: 166. Este é o terceiro dia consecutivo em que a região tem mais de uma centena de casos por dia, o que já não acontecia desde o mês de abril.

Portugal voltou, assim, a ter mais casos fora de Lisboa e Vale do Tejo do que nesta região que é a mais afetada pela Covid-19 no país. Foram 219 casos ao todo entre Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores, um número que não se registava desde 8 de maio.