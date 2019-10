Primeiro as más notícias: é verdade que há poucos obstetras qualificados para fazer ecografias obstétricas (aquelas que se destinam a detetar malformações). Segundo o jornal Expresso, dos 1400 especialistas em ginecologia e obstetrícia em Portugal, só 850 trabalham no Serviço Nacional de Saúde e, destes, só 180 têm a preparação necessária para fazer este tipo de exames.



Outro problema: não há muitas clínicas com acordos com o SNS e por isso a escolha é limitada. "O problema tem a ver com a forma como se pagam as ecografias, os preços são ridículos, e é por isso que ninguém quer acordos com o SNS", diz um especialista da área à SÁBADO.



Agora, as boas: estar informada pode ajudá-la a proteger-se, e ao seu bebé. Saiba ao que deve estar atenta.



Peça referências

Quando marcar uma ecografia obstétrica, pergunte o nome do médico que lhe vai fazer o exame, diz Alexandre Valentim Lourenço. "É importante saber quem é o médico e procurar informação e referências sobre ele", explica à SÁBADO o presidente da secção regional do Sul da Ordem dos Médicos.



As ecografias obstétricas têm três níveis diferentes. Aquelas que rastreiam malformações, a primeira e a segunda, preconizadas pelas normas da Direcção Geral de Saúde (entre as 11 e as 13 semanas e entre as 20 e as semanas, respectivamente), devem ser feitas por um obstetra com certificação.



O que é que isto quer dizer? "São obstetras que tenham ligação aos hospitais, nomeadamente com os centros de diagnóstico pré-natal dos hospitais – é nestes centros que se confirmam e se acompanham as malformações detectadas na gravidez e aquelas que, depois do parto, são compatíveis com a vida", explica o especialista. O processo de formação pressupõe ganhar experiência a realizar ecografias obstétricas, ou seja, aprender com quem já sabe fazer. "O médico tem de fazer esse percurso entre um a dois anos a tempo inteiro", diz.



Verifique também se o obstetra em causa está inscrito na Associação Portuguesa de Diagnóstico Pré-Natal. "A maior parte dos médicos dessa área estão inscritos lá", diz Alexandre Valentim Lourenço.



O tempo não é tudo

"Embora existam diretivas [o tempo padrão para as ecografias obstétricas é de 40 minutos], acho que não deve haver nem tempos mínimos nem máximos", diz à SÁBADO Nuno Clode, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno Fetal. Não é o tempo, é a forma como se mostra e como se comunica com as pessoas, defende o obstetra. "Vinte minutos sem dizer nada numa ecografia morfológica não chega, tem de haver comunicação", explica.



Contudo, esteja atenta: se no consultório onde marcou o seu exame, estiverem agendadas ecografias morfológicas de 10 em 10 minutos, não é um bom indicativo, alertam os especialistas.



O que deve ser visto nas ecografias

Há coisas básicas que devem ser vistas em todas as ecografias: se o feto está vivo, ou seja, se tem batimentos cardíacos; a quantidade de líquido amniótico; as dimensões do bebé tendo em conta o tempo da gestação ou os movimentos fetais, que têm a ver com a atividade do bebé. Mas, em cada etapa da gravidez, há outras coisas que devem ser observadas.



Na ecografia do primeiro trimestre, entre as 11 e as 13 semanas e seis dias, é preciso: determinar o número de fetos e placentas; datar a gravidez e diagnosticar malformações maiores. É nesta primeira ecografia que se realiza o chamado rastreio bioquímico que quantifica o risco de trissomia 21, baseado na medida de translucência da nuca e na idade materna.



A ecografia do segundo trimestre, entre as 20 e as 22 semanas, também chamada de morfológica, analisa o feto ao pormenor, órgão a órgão. Nomeadamente: o cérebro e o contorno craniano; a face e o pescoço (em que se incluem o olhos, o osso nasal e os lábios); o coração; os pulmões; o abdómen (fígado, estômago, intestino, rins e bexiga); coluna vertebral; membros superiores e inferiores; cordão umbilical e genitais externos. É também nesta altura da gravidez que se identificam as malformações fetais incompatíveis com a vida ou associadas a grande morbilidade pós-natal.



Na terceira e última ecografia, entre as 30 e as 32 semanas, é quando se avalia o desenvolvimento fetal e se diagnosticam anomalias tardias. O obstetra deve observar: a apresentação fetal, o perímetro cefálico e o abdominal, o comprimento do fémur, a estimativa ponderal e os parâmetros de avaliação do bem-estar fetal.



Tem de sair satisfeita

Ter dúvidas faz parte da gravidez, mas sair de uma ecografia com perguntas não é bom sinal. "As grávidas têm de sair da ecografia satisfeitas com a forma como foram vistas e como correu o exame", diz o especialista Nuno Clode. Pergunte sempre, não se retraia. "Tem de haver da parte de quem faz o exame capacidade para tranquilizar a grávida, para que as coisas corram bem", considera.



Também faz parte das funções do obstetra transmitir aos pais o que se passa para que, atempadamente, possam decidir. Quando existem malformações incompatíveis com a vida, a mãe só pode interromper a gravidez até às 24 semanas.





