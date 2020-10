Portugal regista a semana com mais casos de Covid-19 de sempre

1.574 doentes com Covid-19, dos quais 1.356 em UCC e 230 em unidades de cuidados intensivos.



Portugal registou este domingo mais 2.577 novos casos de Covid-19, aumentando para mais de 40 mil os infetados confirmados no mês de outubro. Há muito que este se tornou o mês com mais casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, mas o aumento de casos foi ainda maior esta semana. Entre 19 e 25 de outubro, foram confirmados mais de 18 mil casos de Covid-19 - triplicando o número de infetados que Portugal registava no início do mês. Pelo meio, esta semana o país registou também o maior número de mortes, internados e recuperações da Covid-19 dos últimos cinco meses.Na passada semana foi registado um novo recorde de infeções em 24 horas: foram 2.608 os novos casos confirmados a 16 de outubro, que ajudaram a tornar os 7 dias anteriores na semana com mais casos até então. Mas os mais de 13 mil casos foram ultrapassados pelos 18.775 registados esta semana. Nos últimos sete dias, o número de casos foi sempre superior a 1.500 e apenas na segunda-feira e na terça-feira foi inferior a 2.000. Na quinta-feira, 22 de outubro, foi atingido um novo recorde casos num dia (3.270), que foi novamente batido este sábado (3.669).No total, no mês de outubro, foram confirmados mais de 43 mil casos, numa média superior a 1.700 casos confirmados por dia. Na última semana, a média de casos confirmados por dia foi de 2.682 - número superior aos casos registados em qualquer dia anterior a esta semana em Portugal.Com o aumento de casos, aumentam também o número de internados. A 30 de setembro, eram 666 os doentes com Covid-19 hospitalizados em Portugal, com 105 destes em cuidados intensivos. Pouco mais de três semanas depois, o número chegou aos 1.500 e superou os números de março e abril, em que o serviço nacional de saúde já estava sob pressão nos hospitais.Só na última semana, foram adicionados às unidades de cuidados continuados 488 doentes com o novo coronavírus - número apenas inferior ao da semana de 5 de abril, quando este era de 598. Neste momento estão internados em PortugalEste é, de longe, o maior número de internados com Covid-19 em unidades de cuidados intensivos e o maior número de hospitalizados com Covid-19 em UCI desde 11 de abril. O recorde de doentes com Covid-19 em unidades de cuidados intensivos é de 7 de abril, quando eram 271.Na última semana foram adicionados a estas unidades 75 doentes com Covid-19, o maior aumento de UCI desde a semana de 5 de abril e o terceiro maior de sempre em Portugal desde o início da pandemia. Apenas as semanas de 5 de abril (com 129 novos internados em UCI) e a semana de 29 de março (com 97) superam este registo.A escalada no número de casos tem sido também acompanhada pelo aumento do número de doentes da Covid-19 dados como recuperados, especialmente após a redução do número de dias para alta clínica de casos assintomáticos ou considerados ligeiros de 14 para 10 dias.A semana que termina este domingo foi a segunda que registou mais casos recuperados da Covid-19, com quase 10 mil recuperados, apenas atrás da semana marcada por uma atualização do número de recuperações, que aconteceu a 24 de maio - foram registados quase 13 mil recuperados nessa semana, incluindo quase 10 mil num dia.Em relação à última semana, o número de recuperados quase duplicou, de 5.813 para 9.877, e foram registados os maiores números de recuperados por duas vezes, se excluirmos a atualização de maio. De todos os dias desta semana, apenas um (a segunda-feira, com 966) ficou abaixo dos mil recuperados com Covid-19.No prisma contrário, esta foi também a semana com mais mortes em mais de cinco meses. Desde 3 de maio, quando foram registados 140 óbitos da Covid-19, que não eram confirmadas tantas vítimas da pandemia.Entre esta segunda-feira e este domingo, 19 a 25 de outubro, foram registadas 135 mortes por Covid-19. Apenas as cinco semanas do primeiro pico da pandemia, entre 5 de abril e 3 de maio, registaram mais mortes: 140 a 3 de maio, 176 na semana que terminou a 5 de abril, 189 na semana que terminou a 26 de abril, 209 na semana que terminou a 12 de abril e 212 vítimas mortais na semana que terminou a 19 de abril.Este domingo foram registadas 19 vítimas mortais da pandemia, um número que seria um máximo registado em mais de cinco meses, desde maio até ao início deste mês. No entanto, esta sexta-feira foram registadas 31 mortes por Covid-19, o maior número de óbitos desde 24 de abril. E no dia seguinte, este sábado, foram registadas mais 21 vítimas da Covid-19.