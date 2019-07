para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 4 de julho de 2019.

Quase todos os médicos das equipas de urgência na maternidade do hospital de Portalegre não são dos quadros. Tirando os quatro obstetras com mais de 60 anos - e dois deles estão "ao abrigo da lei dos aposentados" - fonte oficial do hospital confirmou àque o resto da equipa são tarefeiros, provenientes de empresas privadas, sem contrato de trabalho e pagos à hora.Estes valores representam "entre 90 e 100%" do quadro do hospital, denuncia àAlexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos. E são caros: "Podem até ganhar três vezes mais do que um chefe de equipa no público", diz Jorge Roque da Cunha, presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).E não é o único exemplo de má gestão. Além do excesso de tarefeiros, vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde enviam doentes (através do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgias, SIGIC) para realizar cirurgias no privado, acumulando dividas atrás de divídias. Até há quem gaste dinheiro a processar enfermeiros da própria unidade de saúde.