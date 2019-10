A rede de imigração ilegal desmantelada esta terça-feira pela Polícia Judiciária, numa operação em que foram detidos 22 suspeitos – entre advogados, funcionários do Fisco, da Segurança Social e do SEF -, foi montada há quatro anos com o objetivo de deixava entrar imigrantes do Paquistão, Índia ou Nepal através de trocas de subornos para garantir documentações e autorizações de residência.

O seu alegado líder seria Sabirali Ali, advogado moçambicano de ascendência indiana, que havia já sido condenado em 2013 por falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal. Com escritório em Lisboa, possui uma rede de angariadores que publicitavam no estrangeiro a facilidade com que este conseguia autorizações de residência em Portugal.

De acordo com o Jornal de Notícias, os clientes pagavam entre mil e cinco mil euros para que este tratasse da documentação e que Sabirali Ali, juntamente com outros dois advogados, conseguia arranjar promessas de trabalho que não existia e que funcionários da Autoridade Tributária e da Segurança Social pactuavam no esquema.

Quem fazia chegar os processos de imigração e residência à Segurança Social era uma empregada de limpeza do Centro Distrital da Segurança Social de Lisboa, próxima de Sabirali Ali. O advogado utilizava como código a palavra "chamuças" para saber se os processos tinham já sido despachados.

Os ficheiros dos imigrantes eram depois verificados por uma inspetora do SEF em Alverca, Sónia Francisco, que garantia que todos os requisitos estavam cumpridos e acelerava os processos. Em comunicado durante a manhã de terça-feira, o SEF indicou que a inspetora já tinha sido constituída arguida e alvo de processo disciplinar por "fortes indícios da prática dos crimes de corrupção passiva, abuso de poder e falsificação de documentos".

Ao todo, segundo o Jornal de Notícias, cada funcionário do Estado envolvido neste esquema recebia 200 euros por cada caso tratado, com imigrantes a verem os seus processos resolvidos em apenas dois dias.

De acordo com o Público, uma só funcionária do Fisco terá emitido 15 mil números de contribuintes falsos num período de três anos. Muitos deles não chegavam efetivamente a viver em Portugal, mudando-se para Inglaterra assim que conseguiam as autorizações de residência.

A operação desta terça-feira, denominada "Operação Rota do Cabo", resulta de uma investigação com mais de três anos da Unidade Nacional de Contra-terrorismo da PJ, presidida por juízes e magistrados do Ministério Público e com 240 inspetores da Judiciária no terreno.

Ao todo, foram detidos 22 suspeitos de pertencer à rede de imigração ilegal, entre eles dois funcionários da Autoridade Tributária, dois funcionários da Segurança Social, a inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e três advogados – entre eles Sabirali Ali. Os detidos serão agora presentes esta quarta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para um primeiro interrogatório judicial.