Ao mesmo tempo que decidiu condenar Fábio Almeida a quatro anos de prisão por doutrinação passiva com vista ao terrorismo, o colectivo de juízes da 3ª secção penal da Audiência Nacional ordenou a libertação do português, que já cumpriu três anos de prisão preventiva. De acordo com a sentença judicial, a que a SÁBADO teve acesso, Fábio Almeida ficou sujeito a cinco anos de liberdade condicional, bem como à inibição de concorrer a cargos públicos e de exercer a profissão de professor por 10 anos. Mas está autorizado a viajar para onde bem entender.

Ao que a SÁBADO conseguiu apurar, a libertação do português nascido nos Açores e criado em França, que tinha como objectivo declarado viajar para a Síria para se juntar ao auto-proclamado Estado Islâmico (EI), não foi comunicada às autoridades nacionais. Contactadas pela SÁBADO, várias fontes ligadas ao combate ao terrorismo em Portugal mostraram-se surpreendidas com esta libertação sem aviso prévio por parte das congéneres espanholas. A última notícia que tinham tido era a da sua condenação.



Contactada pela SÁBADO, a advogada que o defendeu no julgamento, Marina Aceituno, disse não "estar autorizada" a falar sobre o caso. Confirmou apenas que Fábio Almeida foi libertado e tê-lo representado a título oficioso. "Poderá entrar em contacto com ele directamente uma vez que está em liberdade", disse. Contudo, afirmou também não ter qualquer contacto com o cliente português.



De acordo com as informações recolhidas pela SÁBADO, Fábio Almeida encontra-se a viver numa casa dos pais da mulher, Sanae Baghroum, a marroquina com quem se casou na véspera de ser preso — a 4 de Outubro de 2015, há exactamente três anos — e com quem teve duas crianças desde então.

O português nascido nos Açores chegou a julgamento como um dos quatro membros de uma rede que se dedicava a recrutar elementos, sobretudo mulheres, para o Estado Islâmico. Para além do crime de doutrinação (alguém que se instrui, de maneira consciente e constante ao longo do tempo) passiva terrorista, estava acusado, como todos os outros, de integração em organização terrorista. No caso, o Estado Islâmico. Os restantes elementos da rede eram Sanae Boughroum, Laila Haira e Saif Aaniba, que respondiam por um crime de captação e doutrinação terrorista.

O julgamento, presidido pelo juiz Alfonso Guevara Marcos e os asas António Diaz Delgado e Clara Bayarri Garcia foi curto: durou três dias, entre 16 e 19 de Julho. Todos, incluindo Fábio Almeida, se declararam inocentes em relação às acusações. Sanae Boughroum disse mesmo sentir-se uma "vítima do Estado Islâmico". A defesa do português alegou ainda outro facto: como era residente em França, a ter cometido algum crime, a competência pertenceria às autoridades locais. O argumento acabou por não colher junto do tribunal uma vez que, no caso do terrorismo, a lei dá às autoridades espanholas jurisdição sobre crimes cometidos por estrangeiros fora do território, desde que o processo se dirija a um espanhol ou a um estrangeiro residente em Espanha.

Um agente infiltrado no grupo

De acordo com a sentença judicial, a que a SÁBADO teve acesso, o tribunal considerou provada a maioria das suspeitas que recaiam sobre os elementos do grupo. A investigação à rede iniciou-se depois de serem detectados contactos entre Achraf Jouied, um marroquino responsável pelos contactos online do EI conhecido por Ashraf Al Andalusi, e duas mulheres residentes em Espanha e que uma delas assumiu a finalidade de estabelecer estruturas de captação e recrutamento de elementos para grupo terrorista. Tratava-se de Sanae Boughroum, que segundo o documento, desde 2014 tentava captar e doutrinar mulheres, tendo o objectivo de viajar para a Síria (chegou mesmo a comprar um bilhete de avião). A segunda suspeita era Laila Haira.

Foi então autorizada a realização de uma operação encoberta, com recurso a um agente infiltrado virtual, em que um polícia criou um perfil falso no Facebook - onde ambas se moviam - para se aproximar das duas suspeitas. Foi então provado que as mulheres utilizavam as redes sociais para identificar potenciais recrutas e que se os primeiros contactos fossem satisfatórios, passavam a comunicar através do WhatsApp, onde ambas utilizavam os grupos "Nour Al Islam 1", "Nour Al Islam 2" e "El paraíso para extraños".



Relacionado O jihadista português dos Açores preso em Espanha Como Portugal ajudou a desmantelar uma rede jihadista europeia Revelada a identidade de mulher de jihadista português SIS avisa sobre maior regresso de mulheres e filhos de jihadistas Português suspeito de pertencer a rede jihadista começa a ser julgado

A carregar o vídeo ...



Fábio Almeida entrou em contacto com o grupo depois de conhecer Sanae Boughroum através da internet. Nascido em Angra do Heroísmo a 9 de Abril de 1985, aos 11 anos imigrou com os irmãos e a mãe para os arredores de Paris, para onde o pai tinha viajado algum tempo antes. Tal como a SÁBADO contou no final de Maio, teve uma infância normal. Quando quis deixar de estudar, o progenitor obrigou-o a trabalhar. Fez vários biscates, trabalhou como "valet" num hotel até que um acidente o fez ficar sem carta - e sem emprego. Foi então, em 2011, que nasceu a sua primeira filha, que a namorada o abandonou com a criança e que, através dos amigos, se converteu ao Islão. Até hoje a família não sabe exactamente o que o levou a tomar essa decisão e a radicalizar-se.



Na internet conheceu a marroquina residente na região de Toledo. Aproximaram-se e em Abril de 2015 Fábio Almeida viajou pela primeira vez para Espanha para conhecer a rapariga, sete anos mais nova. Começam então a falar em casamento, em conversas que acabaram por ser gravadas pela polícia espanhola. "Fábio Almeida estava a doutrinar-se quando começou a relacionar-se com os outros acusados, pedindo constantemente apoio ideológico (…) sobretudo a Sanae Boughroum, com quem pensava casar-se", lê-se na sentença.

No entanto, segundo o documento, o matrimónio era apenas um passo. "O principal objectivo do casamento era incorporarem-se ambos na organização terrorista Estado Islâmico, em qualquer das suas áreas de influência na Síria, Iraque ou Líbia", escreveram os juízes. Numa conversa gravada pelas autoridades, às 22h49m de 27 de Julho de 2015, ambos falam sobre isso. "Depois de Sanae Boughroum lamentar-se por não estar lá, Fábio Almeida tranquiliza-a dizendo que isso mudará com o casamento", lê-se na sentença. Depois, Fábio explica que lhe vai enviar dinheiro para financiar a boda e, "consequentemente a incorporação no Estado Islâmico".

Outra conversa transcrita na sentença mostra essa intenção:

Sanae Boughroum (SB): "Não tem que ser exactamente esse país. Há outro que também aplica a ‘Sharia’, mais perto e com menos controlo… Não, o que está ao lado de Tunes. Alô? L-I-B-I-A. Ai também se aplica a ‘Sharia’."

Fábio Almeida (FA): "Quando tivermos as nossas disposições necessárias vamos pensar bem nisso… O melhor é que Alá nos reúna o mais rapidamente e aí vamos poder falar, de como queremos e tudo. Porque eu vejo muita ‘fitna’ (pecados) todo o dia no trabalho e isso não me convém. A mim convém-me estar casado com uma mulher."

"O meu pai disse-me que preferia que estivesse a beber, a fumar ou a fornicar em vez de estar na religião muçulmana. Disse que sou a vergonha dos portugueses… (...) Passaram-me coisas pela cabeça que não imaginas… portugueses de merda, os infiéis merecem morrer todos. (…) Muita raiva contra eles, tão contentes porque aqui é a lei de…"

Fábio Almeida



Na época, o português trabalhava como motorista de autocarros na região de Paris. E pelas conversas percebe-se que o casamento - e a educação da filha - são algumas das suas preocupações. A 23 de Junho de 2015, depois de insistir com a marroquina que precisa de falar com o pai dela por causa do casamento, comenta que a sua filha, então com quatro anos, "não pode estar mais tempo com os seus pais porque são uns infiéis". Depois de dizer que nem sequer deixa que a rapariga cante, mostra o descontentamento com a demora no casamento porque "precisa de uma mulher para cuidar da filha". Não gosta que ela fique durante o dia com os avós.

FA: "O meu pai disse-me que preferia que estivesse a beber, a fumar ou a fornicar em vez de estar na religião muçulmana. Disse que sou a vergonha dos portugueses…

SB: [risos]

FA: Sabes? Passaram-me coisas pela cabeça que não imaginas… portugueses de merda, os infiéis merecem morrer todos. (…) Muita raiva contra eles, tão contentes porque aqui é a lei de…

Para se preparar para o futuro, Fábio Almeida fazia então treinos com armas simuladas, tipo airsoft. Mas o seu processo de radicalização fazia-se, sobretudo, pelo visionamento e audição de propaganda terrorista. Em inúmeras conversas pede a Sanae Boughroum que lhe envie ficheiros com conteúdo jihadista. Em algumas ocasiões chegaram a visioná-los em simultâneo e a comentá-los. Foi o caso de um vídeo do EI em que cinco prisioneiros colocados numa jaula são executados, por afogamento, numa piscina. Em conversa, Sanae justifica a execução com o facto de os detidos terem morto um grupo de crianças que estavam a brincar num lago - era legítimo aplicar-lhes uma morte semelhante, na água.

No fim de Setembro de 2015, o português marcou uma viagem para Espanha. Depois de aterrar, a 2 de Outubro, viajou para a casa da familia de Sanae Boughroum, na região de Toledo. Casaram no dia seguinte, numa cerimónia religiosa perante a familia dela que viajou propositadamente de Marrocos. Tinham planeado fazer o registo civil no dia seguinte, contou à SÁBADO, em Maio, a mãe de Fábio Almeida. Mas na madrugada de 4 de Outubro, pelas 6h30, dezenas de agentes da Polícia Nacional entraram no apartamento e prenderam-nos.

Num andar desabitado no mesmo edifício, que tinha sido adquirido pela familia de Sanae Boughroum, as autoridades encontraram um telemóvel Samsung Galaxy junto a dois tablets - estavam todos escondidos num armário, embrulhados em papel de alumínio e misturados entre materiais de construção. A polícia acabou por não conseguir recuperar os ficheiros apagados. No entanto, o seu nome indicavam ser de temática jihadista.

Na ocasião, Fábio Almeida tinha apenas um saco de desporto com roupa, documentos e um telemóvel Nokia. Na memória foi encontrado um vídeo em que aparece a filha do português a dar voltas a uma mesa. Na parede do fundo está pendurada a Shahada, a bandeira negra do Islão, usada como símbolo por grupos jihadistas como a Al Qaeda. Foram também encontrados vários vídeos, audios e fotografias com conteúdo jihadista. Em algumas imagens, para além da filha de Fábio Almeida, estão indivíduos encapuzados, também na sua casa, junto à bandeira da Al Qaeda.



Milhares de ficheiros apreendidos

Mas foi após cumprirem uma carta rogatória, a 10 de Março de 2016, que as autoridades espanholas foram surpreendidas com a quantidade de conteúdos jihadistas acumulados pelo português. Na casa da familia de Fábio Almeida foi apreendido um disco externo com 69 vídeos com acções armadas, execuções e atentados suicidas, reportagens em tribunais do EI, mensagens aos combatentes do grupo na Somália, reportagens em Alepo, Nasheeds [canções], doutrinação de crianças no auto-proclamado califado, atentados na Líbia, ameaças a França, demonstrações de snipers do Estado islâmico, recitações do Corão de Osama Bin Laden, entre outros.

Noutro dispositivo foram recuperados 774 vídeos, 31.323 arquivos áudios e 65.341 imagens, todos de conteúdo jihadista. Numa das fotografias surgia a Shahada e o nome muçulmano adoptado por Fábio Almeida: Abdurraman Al Portugali.





Noutro dispositivo foram recuperados 774 vídeos, 31.323 arquivos áudios e 65.341 imagens, todos de conteúdo jihadista. Numa das fotografias surgia a Shahada e o nome muçulmano adoptado por Fábio Almeida: Abdurraman Al Portugali.



"Tudo isto põe em relevo que Fábio, admirador e seguidor do EI, que entrou em contacto pelas redes sociais com (…) Sanae Boughroum, com quem chegou a contrair matrimónio a fim de que lhe enviem documentos e imagens de conteúdo jihadista a fim de se doutrinar e incorporar na organização terrorista" EI, escrevem os juízes.

Sobre a marroquina, a sentença diz que desde 2014 tinha contactos com membros do EI e trocava informações com eles. "A sua afinidade ideológica faz com que faça a vida diária segundo o horário da Síria", pode ler-se no documento que revela também que a mulher incentivava os irmãos de 13 e 7 anos a verem vídeos do grupo terrorista. No seu perfil de Facebook tinha uma imagem de uma mulher com uma faca na mão e ao lado um homem com uma cabeça cortada. A imagem tinha uma inscrição que dizia: "Não me adicione ou envie mensagens. Sou uma mulher muito violenta!"

Tal como Fábio Almeida, Sanae Boughroum ficou em prisão preventiva após a detenção. No entanto, enquanto o português continuou nessa condição até ao final da semana passada, a mulher deixou a cadeia a 3 de Junho de 2016 - oito meses depois de ser presa. Estava na fase final da gravidez. A condição de mulher de Fábio permitiu-lhe visitá-lo na prisão, onde engravidou novamente.

No final do julgamento, o colectivo de juizes absolveu os suspeitos do crime de integração em organização terrorista. "O tribunal entende que os acusados não formam nem constituem uma estrutura completa, assumindo diversas funções, faces ou actuações com o objectivo de conseguir a coação social necessária para impor os seus objectivos finais (…) A pertença requer algo mais do que partilhar umas ideias (…) não basta um novo desejo de impôr umas ideias pela violência ainda que se manifeste publicamente", escreveram.

Sanae Boughroum, Laila Haira e Saif Aaniba foram condenados a sete anos de prisão por um delito de captação de doutrinação terrorista. Fábio Almeida recebeu quatro anos por doutrinação passiva terrorista.