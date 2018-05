Domingos Soares Farinho foi nomeado membro do júri das orais aos candidatos ao Centro de Estudos Judiciários ao mesmo tempo que está a ser investigado pelo Ministério Público pelos crimes de peculato e falsificação de documento

Investigado por peculato e falsificação de documentos, por suspeitas de ter sido o verdadeiro autor da tese de José Sócrates que deu origem ao livro "A Confiança no Mundo", o professor de Direito Domingos Soares Farinho vai integrar o júri das orais aos novos candidatos ao Centro de Estudos Judiciários (CEJ), a escola de magistrados. Foi o próprio director do CEJ, João Silva Miguel, quem através do Aviso 5091/2018, fixou a composição do júri para as "provas da fase oral e da avaliação curricular" do 34º Curso de Formação de Magistrados.



Domingos Soares Farinho foi investigado no âmbito da Operação Marquês por suspeitas de ter recebido 100 mil euros, através de uma sociedade de Rui Mão de Ferro, para redigir a tese de José Sócrates. Também a sua mulher, a advogada Jane Kirkby, recebeu montantes com a mesma origem. Ambos foram ouvidos como testemunhas na Operação Marquês. Aquando do despacho de acusação, o Ministério Público ordenou a extracção de certidão sobre esta matéria para investigar crimes de peculato (utilização de meios públicos para fins privados) e falsificação de documentos.



Quando foi ouvido no processo,. Domingos Farinho declarou que, quando foi abordado por José Sócrates relativamente à tese, este "já tinha avançado no que viria a ser o primeiro capitulo da tese". "A colaboração baseava-se no envio por parte de José Sócrates do que tinha escrito e o depoente discutia com ele aspectos de referência bibliográfica que ele tinha escrito, livros que ele tinha citado, sugeria mudanças na sistematização". Relatou ainda ao Ministério Público apenas ter feito o "trabalho normal de uma revisão formal de uma tese e uma espécie de orientação", pois era a primeira vez que José Sócrates "fazia um trabalho académico e havia questões de como explicar as matérias, como sistematizar". Sócrates, referiu, "escrevia em bruto" e Farinho "dizia como fazer".



Porém, segundo o relatório final da Autoridade Tributária que consta dos autos, "pela analise da caixa do correio electrónico do arguido José Sócrates identificou-se algumas conversas onde se indicia que Domingos Farinho não fazia apenas trabalho de revisão, mas também fazia trabalho de investigação e de redacção de texto, que posteriormente era revisto e analisado pelo arguido José Sócrates"



No relatório, o inspector tributário Paulo Silva citou alguns desses emails, enviados por Farinho a Sócrates: "Ainda não está completo. Creio conseguir acabar amanhã. Mas não queria deixar passar mais um dia sem mostrar-lhe o que já tenho e também dar-lhe a possibilidade, caso queira, comentar o que escrevi de novo".



O livro "A Confiança no Mundo" acabou por ser apresentado publicamente em Outubro de 2013, no Museu da Electricidade, em Lisboa, e contou a presença de Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, actualmente preso no âmbito da operação Lava-Jato. Uns dias após a apresentação, e com Sócrates sob escuta, a investigação interceptou uma chamada entre o antigo primeiro ministro e o professor de Direito, na qual Sócrates lamenta-se não lhe ter feito um agradecimento público, dizendo que o teria que o "compensar" por isso.