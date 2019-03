A flexibilização curricular aprovada pelo Governo para as escolas está a levar à redução de horas das aulas das duas disciplinas. Professores pedem que se fixe limite mínimo de horas.

As escolas portuguesas têm cortado o tempo de aulas atribuídas às disciplinas de História e Geografia, com a primeira a ser a mais sacrificada nos 2.º e 3.º ciclos do básico e no 10.º ano. O corte resulta da flexibilização curricular aprovada pelo Governo que confere às escolas o poder de gerir 25% do seu horário.

O alerta é da Associação de Professores de História (APH), que descreve o panorama como "desolador" e garante que são "muito raras" as escolas que não cortaram nas aulas da disciplina. "Na generalidade verifica-se uma redução de 40 a 50 minutos por semana em cada em cada um dos ciclos de ensino, incluindo o secundário. Casos há em que a redução é muito maior", conta Miguel Monteiro de Barros, citado pelo Expresso, num inquérito enviado aos professores de História a quem a APH pediu a colaboração.

Os docentes temiam que a generalização da flexibilidade curricular levasse a esta situação. A medida, em vigor este ano letivo, permite que cada agrupamento de escolas organize 25% do seu currículo através da diminuição ou aumento do tempo de aulas conferido a cada disciplina a partir das cargas horárias definidas pelo Ministério da Educação. A isto acresce a introdução de uma nova disciplina – Cidadania e Desenvolvimento.

Este decreto-lei aprovado em 2018 no 3.º ciclo (7.º ao 9.º) fixou as novas matrizes curriculares, prevendo um total semanal de 750 minutos para a área de ciências sociais e humanas (onde se inserem História e Geografia), uma redução significativa tendo em conta que o ex-ministro Nuno Crato estimava um mínimo de 650 minutos na última revisão curricular.

Se as escolas, com a nova medida, derem pelo menos 45 minutos à nova disciplina, acabam por sobrar apenas 540 minutos para História e Geografia. "Na maioria dos casos, o tempo para Cidadania foi retirado à História, que ficou, no máximo, com 7 a 8 aulas (de 45 a 50 minutos) para todo o 3.º ciclo", resume Paulo Guinote, professor de Português e História.

Antes da generalização do decreto, a APH tinha pedido ao Ministério da Educação para definir os tempos mínimos para a disciplina que cada escola devia seguir, um pedido que foi recusado por a tutela não considerar que havia o risco de redução de horas da disciplina.

Os resultados do inquérito realizado pela associação mostram que as preocupações dos professores eram justificáveis: "Foi garantido a todas as associações de professores que participaram na definição das aprendizagens essenciais que os tempos de lecionação de cada disciplina não seriam modificados. Que o que se pretendia era libertar tempo para se trabalhar com os alunos de uma forma mais dinâmica e numa lógica interdisciplinar. Ora, a situação não tem correspondido ao que a tutela nos garantiu", acusam os professores na petição que a APH lançou no final do ano passado.