Uma escola onde seja identificado um caso positivo de covid-19 deve encerrar? "Não", é a resposta da Direção-Geral de Saúde (DGS), que só recomenda que fiquem em quarentena "os alunos da turma/auxiliares/professores identificados como contactos próximos com alto risco de exposição ao vírus".

"Só os alunos que foram considerados contactos próximos de alto risco de exposição ao vírus é que devem ficar em isolamento", sublinha fonte oficial da DGS em resposta escrita à SÁBADO na qual se admite que "tratando-se de um menor, um dos encarregados de educação/progenitor poderá ficar no domicílio por assistência à família". Ou seja, não há indicações para que os outros membros do agregado familiar do contacto de risco cumpram o isolamento profilático de 14 dias.

De acordo com a DGS, sempre que exista um caso suspeito em meio escolar, o estabelecimento de ensino deve "deve ativar o seu plano de contingência e encaminhar o aluno para a sala de isolamento até ser encaminhado para avaliação clínica".

Depois disso e caso se confirme um caso positivo, entra em campo o delegado de saúde local, que se deve articular com a direção da escola.

Como explica a DGS, "o delegado de saúde realiza a investigação epidemiológica e aplica inquérito epidemiológico ao caso confirmado e aos seus contactos (ou encarregado de educação)" para encontrar os tais "contactos próximos de alto risco" que deverão ficar em casa durante 14 dias.

