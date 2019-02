Os diretores das escolas em Portugal alertam para a possibilidade de fecho das escolas por falta de assistentes, o que se pode generalizar pelo território nacional num curto prazo. Os assistentes, avisam as escolas, não são substituídos quando se reformam, ficam com alguma doença incapacitante ou falecem. Apesar de já não estarem efetivamente a trabalhar, continuam a contar para o cálculo do Governo do número de funcionários por determinada escola.

Segundo as contas do Executivo, as escolas públicas em Portugal incluem cerca de 50 mil trabalhadores não docentes, desde assistentes operacionais a assistentes técnicos. A portaria de 2017 dita que o rácio de assistentes operacionais é de um por cada grupo de alunos que constituem uma sala, no caso do ensino pré-escolar. Já no 1.ª ciclo do ensino básico, o rácio aumenta de um para 21 a 48 alunos, contando-se mais um se o valor ultrapassar os 48 estudantes. Os restantes ciclos seguem uma fórmula mais complexa que obedece a vários critérios.

A Escola Básica de Argivai, em Vila Nova de Gaia é o caso mais recente que ilustra o problema: poderá ser obrigada a fechar portas por falta de auxiliares, tendo em conta que as duas únicas profissionais do estabelecimento de ensino para 100 alunos estão de baixa. "Ainda hoje [quinta-feira] a associação de pais me disse que temos de endurecer posições. Podemos fechar a escola por não conseguirmos garantir o funcionamento normal das instalações e a segurança dos alunos", explica o diretor do agrupamento de escolas Cego do Maio ao Diário de Notícias.

Na semana passada, o mesmo passou-se com a Escola José Afonso no Seixal.

O diretor do agrupamento, Arlindo Ferreira, conta ao jornal que a solução encontrada passou por desviar assistentes operacionais das outras escolas da zona, apesar de estas também serem necessárias no local de onde foram retiradas.

No quadro geral do agrupamento - quatro escolas que englobam 1200 alunos – há seis auxiliares com baixas de longa duração e cinco com baixas de curta duração por doença. "Portanto, todos os dias temos de pensar numa solução", relata Ferreira. "Mandamos alguém para acompanhar os alunos das 10h00 às 13h30, mas a parte da tarde fica sem cobertura. E a escola fica sem limpeza. Todos os dias telefono para a Direção-Geral da Administração Escolar e para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para alertar para o problema, e ou não respondem ou adiam."

A falta de auxiliares é ainda mais preocupante no caso de escolas com alunos com necessidades educativos especiais. Canidelo, o Agrupamento de Escolas D. Pedro I, a escola passa pelas mesmas dificuldades: no total, há 116 crianças com deficiências que necessitam de mais acompanhamento que têm o apoio de uma auxiliar e de um tarefeiro a tempo parcial. "Não temos assistentes suficientes para mudar fraldas, dar de comer à boca a esses alunos, para fazer o acampamento nas atividades diárias", admite António Duarte, diretor do agrupamento, acrescentando que durante os recreios faltam vigilantes para acompanhar as crianças.

É também neste agrupamento que já se reformaram três auxiliares no ano passado que continuam sem ser substituídos. "Já tive mais de 80 funcionários, agora nem sequer respeitam a orientação de haver uma entrada nos quadros em cada duas saídas", adianta António Duarte, acusando que no agrupamento os auxiliares que se reformam não são substituídos.

Os diretores dos agrupamentos pedem ao Governo que as colocações sejam mais rápidas, mas em vários casos os auxiliares contratados não fazem sequer as 35 horas semanais. Por exemplo, no caso do Agrupamento de Escolas Cego do Maio, foram dadas 28 horas semanais para a contratação de tarefeiros, colocando apenas oito funcionárias a tempo parcial, muitos com contratos precários.

Para Filinto Lima da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, o culpado é conhecido: Mário Centeno, ministro das Finanças. "Esta é uma bola de neve que o ministro das Finanças não quer parar. Ninguém é substituído, ao contrário do que o governo dizia não há uma entrada por cada saída. Mário Centeno continua a desprezar a Educação", acusa.

Na quarta-feira passada, foi publicada uma resolução do Parlamento em Diário da República sobre a adoção de mais medidas em relação aos assistentes operacionais e assistentes técnicos das escolas: os grupos parlamentares recomendam a "existência de trabalhadores em número suficiente em todos os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que assegurem a segurança das pessoas e bens, durante todo o horário de funcionamento" e o "acréscimo da dotação para a vigilância e acompanhamento dos alunos em centros escolares e em escolas de grande dimensão, em especial as que, depois de requalificadas, viram as suas áreas aumentadas".