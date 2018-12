A força policial vai processar o Estado e tentar recuperar o dinheiro perdido nos últimos oito anos em que o subsídio de risco foi liquidado por valores abaixo da lei.

Um erro no processamento dos salários dos cerca de 2.000 elementos da Polícia Judiciária, no valor de cerca de 12 euros por mês, levou a que fossem perdidos quatro milhões de euros em salários na Polícia Judiciária.

O subsídio de risco a que têm direito os agentes é liquidado por valores abaixo da lei há, pelo menos, oito anos, avança o Jornal de Notícias.

O Centro de Arbitragem confirmou um lapso, o que motivou o sindicato dos polícias a interporem um processo contra o Estado de forma a poderem reaver o dinheiro perdido.



Na origem do erro administrativo está a nbão reposição integral do subsídio de risco. O Governo de José Sócrates congelou as progressões nas carreiras e todos os suplementos remuneratórios entre 2006 e 2008. Os subsídios foram repostos na sua totalidade, exceptuando na PJ.



Em vez de receberem os 402 euros correspondentes a 25% do salário do primeiro escalão, os funcionários receberam menos 12 euros todos os meses.



O erro foi detectado em 2015 e comunicado ao Centro de Arbitragem.